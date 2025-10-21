Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ANAITASUNA M.B.

Azkoitia

Laminetako koban, espeologia eginez

Asteartea, 21 urria 2025, 20:34

Anaitasuna M.B.-ko kideek espeologia irteera batean parte hartu dute asteburuan. Milloi mendatearen azpiko Laminetako koba bisitatu dute, Lekeitio eta Berriatua herrien artean. Hala, parte-hartzaileak gure inguruko txoko eta altxor ezkutuetan barrena ibili ziren natura beste ikuspegi batetik ezagutzeko. Bestalde, Anaitasunak antolatuta, ostiralean, hilak 24, Paulina Biegun eskalatzaile eta alpinista poloniarrarak 'De la roca a la resiliencia' izeneko documental-hitzaldia eskainiko du 18:00etan, Elkargunean (sarrera doan). Nacho Uliaquek zuzendu du dokumentala, eta Biegun mendiko istripu larri baten ondorioz heriotzaren atarian utzi zuen gertakariaren esperientzia kontatzen du. Proiekzioak eta protagonistarekin solasaldiak osatuko dute ekitaldia.

Laminetako koban, espeologia eginez