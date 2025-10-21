Laminetako koban, espeologia eginez

AzkoitiaLaminetako koban, espeologia eginez
Asteartea, 21 urria 2025, 20:34
Anaitasuna M.B.-ko kideek espeologia irteera batean parte hartu dute asteburuan. Milloi mendatearen azpiko Laminetako koba bisitatu dute, Lekeitio eta Berriatua herrien artean. Hala, parte-hartzaileak gure inguruko txoko eta altxor ezkutuetan barrena ibili ziren natura beste ikuspegi batetik ezagutzeko. Bestalde, Anaitasunak antolatuta, ostiralean, hilak 24, Paulina Biegun eskalatzaile eta alpinista poloniarrarak 'De la roca a la resiliencia' izeneko documental-hitzaldia eskainiko du 18:00etan, Elkargunean (sarrera doan). Nacho Uliaquek zuzendu du dokumentala, eta Biegun mendiko istripu larri baten ondorioz heriotzaren atarian utzi zuen gertakariaren esperientzia kontatzen du. Proiekzioak eta protagonistarekin solasaldiak osatuko dute ekitaldia.