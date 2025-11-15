Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

UDALA

Azkoitia

Kontzertua eskaini du udal musika bandak

Larunbata, 15 azaroa 2025, 21:15

Comenta

Azaroaren 22an ospatu ohi da Santa Zezilia eguna, musikariei lotutako jardunaldia. Aurten, ordea, helduen danborrada dago Azkoitian egun horretan, beraz, astebete aurreratu dute urtero Azkoitiko Musika Bandak eskaini ohi duen kontzertua. Atzo eskaini zuen emanaldia musika taldeak Kontzejupean. Kalejira egin zuten aurrena musika bandako kideek eta ondoren, udaletxe azpian elkartu ziren. Jende ugari gerturatu zen emanaldiaz gozatzera. Guztira, autore desberdinen zortzi abesti eskaini zituen taldeak.

