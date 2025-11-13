El karateka azkoitiarra Iker Hernández competirá en el Campeonato de España

Tras conquistar la medalla de oro en categoría cadete en un reñido duelo entre Bizkaia y Gipuzkoa durante el Campeonato de Euskadi celebrado en ... Ortuella el pasado mes de octubre, el karateka Iker Hernández ha sido convocado por la Federación Vasca de Karate para representar a Euskadi en el Campeonato de España, que tendrá lugar este mismo fin de semana en Jaén. La cita reunirá a los mejores karatekas seleccionados de todas las federaciones autonómicas. Por este motivo, este campeonato supone una oportunidad única y un compromiso personal que le exigirá dar lo mejor de sí mismo.

Palmarés

La convocatoria es el resultado de una destacada trayectoria competitiva a lo largo del año. Entre sus principales logros destacan victorias como las logradas en Asturias, Pasaia y en el Campeonato de Euskadi de Ortuella; un segundo puesto en el Trofeo Astillero de Cantabria o un tercer puesto en Trofeo Príncipe de Asturias, en Oviedo, entre otros.

Karateka desde los 5 años, Iker entrena actualmente en la escuela 'Bergarako Shotokan', donde realiza sesiones diarias de dos horas, entre cuatro y cinco días por semana, con un plan de entrenamiento personalizado.

Consciente de la importancia de la preparación física y mental que requiere este deporte, Hernández llevó a cabo una intensa pretemporada durante el verano, con el apoyo del centro Argia de Azkoitia, especializado en alto rendimiento, y entrenamientos complementarios en el 'Pasaiako Kiru-do Karate Kluba', donde reforzó su preparación para la alta competición.