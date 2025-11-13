El karateka azkoitiarra Iker Hernández competirá en el Campeonato de España

AzkoitiaEl karateka azkoitiarra Iker Hernández competirá en el Campeonato de España
Representará a Euskadi en categoría cadete en la competición que se disputará este mismo sábado en Jaén
Azkoitia
Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:15
Tras conquistar la medalla de oro en categoría cadete en un reñido duelo entre Bizkaia y Gipuzkoa durante el Campeonato de Euskadi celebrado en ... Ortuella el pasado mes de octubre, el karateka Iker Hernández ha sido convocado por la Federación Vasca de Karate para representar a Euskadi en el Campeonato de España, que tendrá lugar este mismo fin de semana en Jaén. La cita reunirá a los mejores karatekas seleccionados de todas las federaciones autonómicas. Por este motivo, este campeonato supone una oportunidad única y un compromiso personal que le exigirá dar lo mejor de sí mismo.
Palmarés
La convocatoria es el resultado de una destacada trayectoria competitiva a lo largo del año. Entre sus principales logros destacan victorias como las logradas en Asturias, Pasaia y en el Campeonato de Euskadi de Ortuella; un segundo puesto en el Trofeo Astillero de Cantabria o un tercer puesto en Trofeo Príncipe de Asturias, en Oviedo, entre otros.
Karateka desde los 5 años, Iker entrena actualmente en la escuela 'Bergarako Shotokan', donde realiza sesiones diarias de dos horas, entre cuatro y cinco días por semana, con un plan de entrenamiento personalizado.
Consciente de la importancia de la preparación física y mental que requiere este deporte, Hernández llevó a cabo una intensa pretemporada durante el verano, con el apoyo del centro Argia de Azkoitia, especializado en alto rendimiento, y entrenamientos complementarios en el 'Pasaiako Kiru-do Karate Kluba', donde reforzó su preparación para la alta competición.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión