Inscripción abierta en el Centro de Educación de Personas Adultas CEPA Urola Kosta

La inscripción se puede realizar hasta el día 12 en el CEPA Urola Kosta. Urola Kosta HHI es un centro público, gratuito y dependiente del Gobierno Vasco que ofrece una enseñanza completa y de calidad para las personas mayores de 18 años. El centro ofrece preparación desde el nivel básico de alfabetización hasta la obtención del Graduado de Enseñanza Secundaria. En el curso 2025-2026, en el CEPA Uroal Kosta se impartirán clases de alfabetización, titulación de ESO, castellano, euskera e inglés.

Urola Kosta HHI cuenta con cuatro centros en Azkoitia, Azpeitia, Zumaia y Zarautz. En el caso de Azkoitia, la inscripción se puede realizar hasta el día 12 en la escuela de la calle Bizenta Mogel nº 4, de 10.00 a 13.00 horas, o llamar al número 943.850399.

Para consultar el calendario escolar del curso 2025-2026: https://drive.google.com/ file/d/1nqclhqr_3oHCRZLzo2nchW1xoW7Zl-L4/view.