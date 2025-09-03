Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Centro de Educación para Personas Adultas de Azkoitia. DV

Azkoitia

Inscripción abierta en el Centro de Educación de Personas Adultas CEPA Urola Kosta

Se impartirán clases de alfabetización, titulación de ESO, castellano, euskera e inglés. El plazo de inscripción finaliza el día 12

S. U.

AZKOITIA.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:08

La inscripción se puede realizar hasta el día 12 en el CEPA Urola Kosta. Urola Kosta HHI es un centro público, gratuito y dependiente del Gobierno Vasco que ofrece una enseñanza completa y de calidad para las personas mayores de 18 años. El centro ofrece preparación desde el nivel básico de alfabetización hasta la obtención del Graduado de Enseñanza Secundaria. En el curso 2025-2026, en el CEPA Uroal Kosta se impartirán clases de alfabetización, titulación de ESO, castellano, euskera e inglés.

Urola Kosta HHI cuenta con cuatro centros en Azkoitia, Azpeitia, Zumaia y Zarautz. En el caso de Azkoitia, la inscripción se puede realizar hasta el día 12 en la escuela de la calle Bizenta Mogel nº 4, de 10.00 a 13.00 horas, o llamar al número 943.850399.

Para consultar el calendario escolar del curso 2025-2026: https://drive.google.com/ file/d/1nqclhqr_3oHCRZLzo2nchW1xoW7Zl-L4/view.

