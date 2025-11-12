Inauguración de la escultura 'Ongi Etorri' y homenaje póstumo a su autor Antonio Oteiza

Este domingo, día 16, se celebrará el acto de inauguración de la escultura 'Ongi Etorri' donada por su autor Antonio Oteiza al pueblo de ... Azkoitia con motivo del 700 aniversario de la carta-puebla.

Durante estos últimos meses se ha estado trabajando para erigir la obra en bronce, y será descubierta el domingo honrando el legado de Oteiza, que falleció el pasado mes de agosto en Madrid.

La escultura se ha colocado en Julio Urkixo etorbidea, a la entrada del núcleo urbano, junto al Palacio Intsausti. Así, Azkoitia exhibirá a partir de ahora obras de ambos hermanos, de Antonio y de Jorge.

Oteiza, padre capuchino, misionero y aventurero, reconocido con la Insignia de Oro en 2008, siempre sintió especial predilección por el pueblo de Azkoitia. Su abuelo paterno nació en el caserío Kalparsoro y se casó al caserío Olabazeta donde nació el padre de Antonio Oteiza. Su última exposición en Azkoitia, 'Serenus illuxit', realizada junto al artista Vicente Molina, tuvo lugar en 2023.

Homenaje póstumo

El acto de este domingo, organizado por el Ayuntamiento y la Fundación Antonio Oteiza, es un homenaje póstumo al escultor en señal de reconocimiento y agradecimiento.

A las 11.00 horas, se oficiará una misa en memoria de Oteiza en la Parroquia, y a las 12.30 horas. tendrá lugar la inauguración oficial de la escultura junto al Palacio Intsausti con la participación de Sahatsa Dantza Taldea y Txalkor Txistulari Taldea. Posteriormente, las personas asistentes podrán visitar la exposición de Antonio Oteiza que alberga el Palacio Intsausti.

Las vecinas y vecinos están invitados al acto de inauguración de la escultura 'Ongi etorri'.