Un impulso de 1.150.200 euros permitirá abordar proyectos «de calado» en Azkotia

El pleno del Ayuntamiento de Azkoitia dio luz verde a una modificación de crédito de 1.150.200 euros, financiada con el remanente de ... tesorería, que permitirá tanto reforzar partidas ya existentes como impulsar nuevos proyectos de inversión. La medida contó con el apoyo de PNV, EH Bildu y Azkoitia Bai, mientras que el PSE-EE se abstuvo al considerar que «algunas actuaciones no eran prioritarias».

Principales inversiones

Entre las actuaciones más destacadas figuran la construcción del skate park junto a los frontones Oteiza (225.000 euros), la instalación de cuatro nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos (140.000 euros) y la colocación de placas solares en la Ikastola Xabier Munibe, un proyecto de 115.000 euros que contará con una ayuda de 80.000 euros del Ente Vasco de la Energía y en el que se invertirán 32.000 euros a través de esta última modificación.

En el ámbito educativo, se ejecutará la reforma del patio de la Ikastola —conveniada con el Gobierno Vasco, que financiará el 60% de la obra— y la adecuación de un espacio anexo en la Haurreskola Xabier Munibe para juegos y usos funcionales. Se destinarán un total de 150.000 euros a la primera fase de renovación del centro escolar. El proyecto data de 2020 por lo que a través del nuevo crédito se prevé proceder a la licitación en un corto plazo. La modificación contempla también la creación de nuevos baños públicos en Ipintza, Baztartxo y Aingeru kalea (215.000 euros), así como vestuarios y aseos en la zona deportiva de Txerloia (115.000 euros).

Accesibilidad y mantenimiento

En Ipintza se mejorará la accesibilidad con nuevas aceras (50.000 euros) para garantizar recorridos seguros, mientras que se amplían las partidas para el mantenimiento de edificios municipales como la Casa de Cultura, el Palacio Intxausti, el Frontón Gurea, el campo de fútbol de San Juan, el Baztartxo o la propia ikastola.

También se incluyen refuerzos para programas sociales y educativos, como el plan de prevención de adicciones en centros escolares(3.600 euros), el control de colonias de gatos (3.000 euros) y la Agenda Escolar 2030 (12.600 euros). Asimismo, se destinarán 50.000 euros a la compra de un vehículo pick-up para la brigada municipal.

La alcaldesa Ana Azkoitia señaló que se trata «una modificación de crédito significativa que nos permite ejecutar proyectos de calado para seguir dando respuesta a las necesidades de las vecinas y vecinos. La ejecución del skate park o la actuación de la Haurreskola son viejas demandas, y creo que ha llegado la hora de llevarlos del papel a la realidad. Otros como la intervención de Ipintza, la reforma del patio de la ikastola o la construcción de un baño y nuevos vestuarios en Txerloia han llegado después, pero también los vamos a materializar porque consideramos que es dinero bien invertido».

Debate político

El PSE-EE justificó su abstención al entender que hay «otras prioridades más urgentes». Azkoitia Bai apoyó la medida, aunque lamentó que no se incluyeran varias de sus propuestas .

EH Bildu por su parte dio un «sí crítico», recordando los retrasos acumulados en varios proyectos y reclamando mayor compromiso con los acuerdos de la oposición.

Por su parte, la alcaldesa Ana Azkoitia (PNV) defendió la modificación como una oportunidad para «dar respuesta a las necesidades de las y los vecinos» y aseguró que muchos proyectos ya cuentan con los trámites técnicos finalizados, lo que permitirá licitarlos en breve.