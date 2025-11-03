Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azkoitia

Impartirán talleres de ingeniería y biología en la Biblioteca Aizkibel

Dirigidos a alumnos de tercero a sexto de primaria, serán los días 12 y 13 de noviembre, en horario de 18.15 a 19.45 y ya es posible apuntarse

E.A.

azkoitiA.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:00

La Biblioteca Aizkibel de Azkoitia acogerá este mes de noviembre dos talleres dirigidos a jóvenes de Educación Primaria (de 3.º a 6.º curso), centrados en el descubrimiento de la ciencia y la tecnología para que los más jóvenes se acerquen al conocimiento científico desde la experimentación y el trabajo en equipo.

El primero de ellos será el Taller de Ingeniería, que se celebrará el miércoles 12 de noviembre, de 18:15 a 19:45 horas. En esta actividad, los participantes deberán afrontar distintos retos en grupo, poniendo a prueba su creatividad y capacidad para resolver problemas, con el objetivo de acercarse de forma práctica y divertida al mundo de la ingeniería.

El segundo encuentro será el Taller de Biología, el jueves 13 de noviembre, también de 18:15 a 19:45 horas . Durante la sesión, los niños y niñas aprenderán conceptos básicos de biología y genética mediante experiencias prácticas, como la extracción de ADN o la observación de pigmentos.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones están abiertas hasta al 12 de noviembre, llamando al teléfono 943 850 898.

