Urgente Dos heridos tras un accidente múltiple en la N-634 a la altura de Eibar
El karateka azkoitiarra Iker Hernández, en el recinto donde se disputó la competición de karate.

Azkoitia

Iker Hernández llega hasta cuartos de final en el Campeonato de España

Tras pasar cuatro rondas, el karateka azkoitiarra perdió contra el número 3 del ránking de la Federación y ha conseguido posicionarse en el puesto 13

Sara Utrera

AZKOITIA.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02

El karateka azkoitiarra Iker Hernández ha llegado hasta los cuartos de final en el Campeonato de España, disputado durante el fin de semana en Jaén.

Tras conquistar la medalla de oro en categoría cadete en el Campeonato de Euskadi, el joven azkoitiarra fue convocado por la Federación Vasca de Karate para representar a Euskadi en el Campeonato de España.

La cita reunió a las y los mejores karatekas seleccionados de todas las federaciones autonómicas. Iker realizó un buen trabajo, consiguiendo pasar cuatro rondas, pero perdió en cuartos de final con el número 3 del ranking. Aún así, el representante de Azkoitia ha conseguido posicionarse en el puesto número 13 del ranking de la Federación Española.

Esto es todo un éxito para el karate guipuzcoano y para él mismo, ya que con este puesto demuestra el gran potencial que tiene en la alta competencia.

