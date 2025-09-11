Igandera arte, zabalik da erakusketa

AzkoitiaIgandera arte, zabalik da erakusketa
Osteguna, 11 iraila 2025, 20:42
Inazio Iriarte 42. Kale Margo Lehiaketako hamabi artelanak daude ikusgai Portaleburu erakusketa aretoan. Asteburu hau izango da margolanak ikusteko azkena. Igandera bitartean, artelanez gozateko aukera izango da. Gaur, ostirala, 18:00etatik 20:00etara egongo da zabalik herriko plazako aretoa; larunbatean, 12:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 20:00etara irekiko dute; eta igandean, berriz, 12:00etatik 14:00etara. Abuztuaren 17an egin zuten lehiaketa. Portugaleteko Jose Luis Lopezen lanak irabazi zuen lehen saria, 'Azkoitiko plaza' izenburuko margolanarekin.
