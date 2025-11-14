Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azkoitia

'Gaua', 'Sablehortz kapitaina eta Greleko kondesa' eta 'A la deriva' filmak, Baztartxon

E. A.

Azkoitia.

Ostirala, 14 azaroa 2025, 19:58

Astebururo ohi duen bezala, oraingoan ere, zine emanaldiak prest ditu herriko antzokiak datozen egunetarako. Honela, 'Gaua', 'Sablehortz kapitaina eta Greleko kondesa' eta 'A la deriva' filmak eskainiko dita asteburuan. Azaroko hirugarren asteko emanaldietan euskarazko bi film ikusteko aukera izango da eta 'Gaua' filma gaztelaniazko azpitituluekin emango dute zapatuko eta igandeko 19:30ean eta asteleheneko 20:00etan. Haurrentzako 'Sablehortz kapitaina eta Greleko kondesa' , bestalde, igandeko ohiko ordutegian emango dute, 17:30ean. Asteartean, berriz, Zinetogram taldeak hil honetarako antolatu duen zineforum saioa egingo dute eta 'A la deriva' filma ikusteko aukera izango da, 20:00etan.

