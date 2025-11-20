El garbigune, cerrado por trabajos de reforma

S. U. AZKOITIA. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Urola Erdiko Mankomunitatea, financiada con fondos NEXT GenerationEU, renovará el garbigune de Azkoitia y para realizar estas reformas es imprescindible cerrar el servicio. Por lo que permanecerá cerrado desde mañana, 22 de noviembre, hasta la finalización de los trabajos de renovación. La duración prevista de la obra es de cuatro meses, pero no se reabrirá hasta que todo esté acondicionado.

Los trabajos que se realizarán en el garbigune de Azkoitia serán las siguientes: mejora del acceso; aumento de la seguridad; mejora de la red perimetral y protección de la misma; mejora de la iluminación; ampliación de las zonas de almacenamiento de residuos, tanto cubiertas como al aire libre; mejora de la zona de recepción; instalación de una báscula para pesar los residuos; instalación de paneles fotovoltaicos para la generación de energía para autoconsumo; y digitalización de la gestión.

Todo ello con un presupuesto de 545.076,70 euros, inversión a realizar por la Mancomunidad de Urola Erdia, pero subvencionada por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco y los fondos europeos NEXT Generation EU.