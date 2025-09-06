Formación sobre inteligencia artificial, marketing digital y finanzas para personas emprendedoras y pequeños negocios de Urola Erdia en otoño

Iraurgi Berritzen, la Agencia de Desarrollo e Innovación de Urola Erdia, presenta el nuevo programa de formaciones para el segundo semestre de 2025. Entre los meses de septiembre y diciembre, personas emprendedoras y pequeños negocios de la comarca Urola Erdia podrán adquirir nuevas competencias digitales y financieras a través de sesiones prácticas y adaptadas a sus necesidades.

El calendario de sesiones y contenidos es el siguiente. En la formación de Marketing digital se ofrecerán sesiones sobre las aplicaciones Canva e Instagram. El 17 de septiembre se ofrecerá la sesión 'Crea la imagen de tu negocio con Canva: Primeros pasos hacia una marca atractiva'; y los días 7 y 14 de octubre, 'Instagram básico: Potencia la visibilidad de tu negocio en Instagram'.

En la formación sobre Inteligencia Artificial, el 26 de noviembre se ofrecerá la sesión 'Conecta y convence: Usa tu marca para atraer clientes y vincúlala con herramientas digitales (QR, WhatsApp, ChatBot...)'.

Por último, en el apartado de Finanzas, los días 10 y 17 de diciembre se ofrecerá la sesión titulada 'Finanzas para no financieros: teoría y práctica para el día a día'.

Estas formaciones gratuitas están enmarcadas en el programa KLINK Bide, impulsado por Iraurgi Berritzen para dotar de conocimientos y herramientas clave a quienes estén creando o gestionando su propio negocio en la comarca.

La formación en inteligencia artificial se ofrecerá gracias al programa Implantalariak de SPRI, la de marketing digital será impartida por la empresa Tomillo Limón y las sesiones sobre finanzas correrán a cargo del equipo técnico de Iraurgi Berritzen.

Inscripciones

Para poder participar en estos cursos es imprescindible inscribirse previamente. Para ello pueden ponerse en contacto con el Área de Emprendimiento de Iraurgi Berritzen a través de los siguientes números de teléfono: 688 71 87 77 (Alazne) o 688 60 12 99 (Ione). Para más información: https://klinkekintzailetasuna.wordpress.com/sarrera-2/formakuntzak.