Los ensayos para preparar la tamborrada arrancarán el próximo lunes

Imagen de la plaza azkoitiarra durante la tamborrada de la pasada edición.

Eli Aizpuru azkoitia. Martes, 28 de octubre 2025, 20:05 Comenta Compartir

La asociación Tata Elkartea ha anunciado el calendario de ensayos para la próxima Tamborrada, que se celebrará el 22 de noviembre. Los ensayos darán comienzo el próximo lunes, 3 de noviembre, y se desarrollarán a lo largo de tres semanas, concretamente los lunes 3, 10 y 17; los miércoles 5, 12 y 19, y los sábados 15 y 22.

Horarios

Las sesiones en días laborables se realizarán de 20.00 a 21.00 horas, mientras que los sábados los ensayos tendrán lugar de 11.00 a 12.00 horas.

Como en los dos últimos años, cada compañía tendrá asignado un día a la semana para su ensayo, aunque la organización ha previsto la formación de un grupo adicional o grupo mixtodestinado a las personas que no puedan acudir en la fecha que les corresponda.

Los lunes ensayarán los grupos Napoleón, Colegio Floreaga (dos grupos), Xabier Munibe Ikastola (dos grupos), Txintxarri y grupo mixto.

Los miércoles será el turno de Pelotaris, Ixkitturri, Euskal presoen eskubideen alde taldea, Aldapa, Zalduntxoak, Belaño y nuevamente un grupo mixto. Los sábados, por su parte, podrán ensayar todas aquellas personas que así lo quieran.

Desde Tata Elkartea han informado de que en cada ensayo se tocará dos veces la marcha de San Martín, estrenada el año pasado, y han recordado a todos los participantes la obligatoriedad de llevar su cinturón durante los ensayos.