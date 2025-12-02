Enrique Tejedor gana el Torneo San Andrés por tercer año

La alcaldesa en el momento del saque de honor.

El Maestro Internacional cántabro del Club Solvay, Enrique Tejedor, volvió a ganar en Azkoitia y encadenó su tercera victoria en el torneo San Andrés de ajedrez. Tejedor cerró su participación con 8 puntos de 9 posibles, los mismos que el Maestro Fide colombiano Juan David Becerra, pero el mejor desempate del cántabro le otorgó un nuevo título en Azkoitia.

El podio lo completó Oier Sarasketa, Candidato a Maestro perteneciente al Kbi Zumaiako y muy conocido entre la afición local. El torneo organizado por Anaitasuna-Kakute xake taldea alcanzó una participación récord de 175 jugadores, dos salas completamente llenas, magnífico ambiente y retransmisiones de partidas y vídeo de gran calidad. La alcaldesa Ana Azkoitia fue la encargada de realizar el saque de honor.

Protagonismo local

En el apartado local, destacó la gran actuación de Carlos Sánchez, firme en las primeras mesas durante toda la jornada. Fue el mejor representante azkoitiarra, seguido por Aníbal Fernández y Juan Carlos Valor.

Entre las jugadoras del club, Lucía Valor se alzó con la primera posición femenina, por delante de Ane Arriola y Alaitz Hidalgo.