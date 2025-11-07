Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fotograma de la película 'Los domingos'. DV

Azkoitia

'Los domingos' y 'Go!azen 12.0', este fin de semana en Baztartxo

Aún quedan unas pocas entradas para el estreno de la nueva temporada de la serie de ETB1

Sara Utrera

Sara Utrera

Azkoitia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:12

La sala Baztartxo acoge este fin de semana la proyección de 'Los domingos' y el estreno de la nueva temporada de la serie 'Go! ... azen'. 'Los domingos' es una película dramática dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Patricia López Arnáiz, Blanca Soroa, Nagore Aranburu y Miguel Garcés. Fue premiada con la Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

