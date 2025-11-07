'Los domingos' y 'Go!azen 12.0', este fin de semana en Baztartxo

La sala Baztartxo acoge este fin de semana la proyección de 'Los domingos' y el estreno de la nueva temporada de la serie 'Go! ... azen'. 'Los domingos' es una película dramática dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Patricia López Arnáiz, Blanca Soroa, Nagore Aranburu y Miguel Garcés. Fue premiada con la Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

«Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la chica manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y una prueba de fuego para todos», dice la sinopsis.

La película se podrá ver hoy y mañana, domingo, a las 19.30 horas, y el lunes, día del espectador, a las 20.00 horas.

Go!azen 12.0, mañana

Por otro lado, los más jóvenes podrán disfrutar mañana, domingo, del estreno de la duodécima temporada de la serie 'Go!azen'. «Las nuevas propuestas de la directora Maitane y la llegada de jóvenes de un centro de menores traerán cambios y nuevas historias». La exitosa serie que narra las aventuras de un grupo de jóvenes en las colonias de Basakabi se podrá ver en ETB1 a partir del próximo viernes, 14 de noviembre. Antes, mañana a las 19.30, se podrá ver en la sala Baztartxo. Aún quedan unas pocas invitaciones en https://entradium.com/es/events/go-azen-12-0-telesailaren-estreinaldia.

Basakabi experimentará algunos cambios este año, con la llegada de jóvenes de un centro de menores. Maitane (Nerea Arriola) quiere dar un nuevo aire a las colonias y traerá una propuesta novedosa. «Pero teniendo en cuenta su carácter, surgirán enfrentamientos con las y los estudiantes.

Garazi (Nerea Elizalde) será quien le ayudará a hacer frente a los problemas, pero no será tarea fácil para ellas, ya que el alumnado de este año llega con fuerza. Ekaitz (Josu Iriarte), por ejemplo, no tendrán ningún reparo en meterse en jaleos, y Roke (Jon Alonso) demostrará que es un chico duro como una roca. Azpi (Yan Pinto) dejará claro que no le gusta que los demás la vean diferente, y comprobaremos que Maren (Leire Nuñez) es una chica con gran carácter. Karla (Ainhoa Tabuyo) será la chica pija del campamento y Gaizka (Luken Urruzmendi) encontrará el amor por sorpresa. Volverán a ver en Basakabi a Oihane (Garazi Urkola), Izar (Irati Marin) y Alaia (Adriana Sanchez), junto al alumno veterano Bosko (Ander Ayerza)», adelanta la sinopsis de la nueva temporada de la serie.