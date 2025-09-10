Curso de cocina 'Munduko Janariak' con motivo de la Fiesta Intercultural del día 21

S.U. AZKOITIA. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Azkoitia celebrará el próximo 21 de septiembre la Fiesta Intercultural junto a la iniciativa Garapenean bidelagun. Durante la citada jornada habrá diversas actividades. Entre otras, se podrá disfrutar de la gastronomía internacional, viendo y degustando platos tradicionales de otros lugares. Con motivo de la fiesta, se ha organizado el curso de cocina 'Munduko Janariak' que tendrá lugar los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre dirigido a todas aquellas personas que quieran aprender a elaborar recetas habituales en otras culturas.

Se prepararán platos típicos de la cocina hispanoamericana, africana, asiática y europea. El curso se impartirá en Elkargunea, la duración será de dos horas por sesión, y las personas inmigrantes de la localidad ejercerán de profesores y de cocineros.

La inscripción está abierta

El curso se impartirá del 15 al 18 de septiembre, de 17.00 a 19.00 horas. Las personas interesadas pueden inscribirse de forma gratuita a través del link: https://forms.gle/XF6q6wY36SqRqWgW9

Por orden, en las cuatro sesiones programadas se prepararán platos típicos de Marruecos, Sahara, Kenia y México, respectivamente.