La fiesta Intercultural será el 21 de septiembre. UDALA

Azkoitia

Curso de cocina 'Munduko Janariak' con motivo de la Fiesta Intercultural del día 21

Será gratuito, se desarrollará del 15 al 18 de septiembre y para participar será necesario inscribirse previamente

S.U.

AZKOITIA.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:13

Azkoitia celebrará el próximo 21 de septiembre la Fiesta Intercultural junto a la iniciativa Garapenean bidelagun. Durante la citada jornada habrá diversas actividades. Entre otras, se podrá disfrutar de la gastronomía internacional, viendo y degustando platos tradicionales de otros lugares. Con motivo de la fiesta, se ha organizado el curso de cocina 'Munduko Janariak' que tendrá lugar los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre dirigido a todas aquellas personas que quieran aprender a elaborar recetas habituales en otras culturas.

Se prepararán platos típicos de la cocina hispanoamericana, africana, asiática y europea. El curso se impartirá en Elkargunea, la duración será de dos horas por sesión, y las personas inmigrantes de la localidad ejercerán de profesores y de cocineros.

La inscripción está abierta

El curso se impartirá del 15 al 18 de septiembre, de 17.00 a 19.00 horas. Las personas interesadas pueden inscribirse de forma gratuita a través del link: https://forms.gle/XF6q6wY36SqRqWgW9

Por orden, en las cuatro sesiones programadas se prepararán platos típicos de Marruecos, Sahara, Kenia y México, respectivamente.

