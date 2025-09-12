Continúa abierto el plazo para la inscripción de los cursos de empoderamiento

El Diario Vasco Azkoitia. Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

El área de Igualdad del Ayuntamiento ha organizado hasta finales de año un total de siete cursos con el fin de ofrecer un espacio de reflexión y participación desde la perspectiva femenina, un espacio por y para la mujer. Los cursos de empoderamiento para mujeres serán los siguientes: Curso de yoga para el embarazo; curso de yoga para después del parto; empalabramiento; upcycling-costura transformadora; xilografía; dando puntadas a la igualdad y trabajar nuestras emociones.

El plazo para la inscripción finaliza el día 29. La inscripción se puede realitzar de forma presencial en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento o de forma electrónica a través de www.azkoitia.eus en https://azkoitia.eus/ es/ikastaroak. Para más información se puede contactar con el área de Igualdad llamando al 943 54 20 14 o enviando un correo a berdintasuna@azkoitia.eus