Conmemorarán el centenario de Autobuses La Guipuzcoana este martes

Autobuses La Guipuzcoana conmemorará este martes, 2 de diciembre, su centenario con un acto especial que tendrá lugar en Elkargunea, a partir de las ... 18:00 horas. El encuentro reunirá a representantes institucionales, miembros de la compañía y ciudadanía para celebrar una trayectoria de cien años dedicada a la movilidad en Gipuzkoa.

El evento servirá además para presentar el libro 'Ehun urteko bidaia. Un viaje centenario', una obra que recorre la evolución de la empresa desde sus inicios en 1925 hasta la actualidad. El volumen, que recoge hitos y testimonios de un siglo de historia, ha sido elaborado por el historiador y director del Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia, Juanjo Olaizola, quien conversará con los asistentes sobre el proceso de documentación y los aspectos más relevantes de esta publicación.

Programa del acto

La jornada comenzará con la bienvenida de José Luis Iraeta, administrador y CEO de Autobuses La Guipuzcoana. A continuación tendrá lugar la apertura institucional, de la mano de Ana Azkoitia, alcaldesa de Azkoitia, y Azahara Domínguez, diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa.

El momento central del evento será la presentación del libro 'Ehun urteko bidaia. Un viaje centenario', con una entrevista a su autor, el historiador Juanjo Olaizola, que permitirá profundizar en la evolución del transporte interurbano en el territorio y en la contribución de La Guipuzcoana a dicho desarrollo.

La clausura correrá a cargo de Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa.