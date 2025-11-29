Conmemorarán el centenario de Autobuses La Guipuzcoana este martes

AzkoitiaConmemorarán el centenario de Autobuses La Guipuzcoana este martes
Llevarán a cabo un acto institucional en Elkargunea además de la presentación del libro 'Ehun urteko bidaia. Un viaje centenario' escrito por Juanjo Olaizola
Azkoitia
Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:23
Autobuses La Guipuzcoana conmemorará este martes, 2 de diciembre, su centenario con un acto especial que tendrá lugar en Elkargunea, a partir de las ... 18:00 horas. El encuentro reunirá a representantes institucionales, miembros de la compañía y ciudadanía para celebrar una trayectoria de cien años dedicada a la movilidad en Gipuzkoa.
El evento servirá además para presentar el libro 'Ehun urteko bidaia. Un viaje centenario', una obra que recorre la evolución de la empresa desde sus inicios en 1925 hasta la actualidad. El volumen, que recoge hitos y testimonios de un siglo de historia, ha sido elaborado por el historiador y director del Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia, Juanjo Olaizola, quien conversará con los asistentes sobre el proceso de documentación y los aspectos más relevantes de esta publicación.
Programa del acto
La jornada comenzará con la bienvenida de José Luis Iraeta, administrador y CEO de Autobuses La Guipuzcoana. A continuación tendrá lugar la apertura institucional, de la mano de Ana Azkoitia, alcaldesa de Azkoitia, y Azahara Domínguez, diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa.
El momento central del evento será la presentación del libro 'Ehun urteko bidaia. Un viaje centenario', con una entrevista a su autor, el historiador Juanjo Olaizola, que permitirá profundizar en la evolución del transporte interurbano en el territorio y en la contribución de La Guipuzcoana a dicho desarrollo.
La clausura correrá a cargo de Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión