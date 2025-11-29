Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Autocar Stewart de La Guipuzcoana, de 1934. LA GUIPUZCOANA

Azkoitia

Conmemorarán el centenario de Autobuses La Guipuzcoana este martes

Llevarán a cabo un acto institucional en Elkargunea además de la presentación del libro 'Ehun urteko bidaia. Un viaje centenario' escrito por Juanjo Olaizola

Eli Aizpuru

Azkoitia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:23

Autobuses La Guipuzcoana conmemorará este martes, 2 de diciembre, su centenario con un acto especial que tendrá lugar en Elkargunea, a partir de las ... 18:00 horas. El encuentro reunirá a representantes institucionales, miembros de la compañía y ciudadanía para celebrar una trayectoria de cien años dedicada a la movilidad en Gipuzkoa.

Conmemorarán el centenario de Autobuses La Guipuzcoana este martes