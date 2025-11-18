Charla este jueves sobre las mujeres represaliadas por el franquismo en Elkargunea

E. A. Azkoitia. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

El 50 aniversario de la muerte de Franco, este jueves 20 de noviembre, servirá de marco para una charla en Elkargunea, a partir de las 18.00. La historiadora azkoitiarra y miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi Jone Zuloaga Muxika tratará sobre las mujeres represaliadas en el franquismo en un acto organizado por el área de Igualdal del ayuntamiento.

Zuloaga leva a cabo una investigación de la mano de Aranzadi a raíz de un convenio con el ayuntamiento sobre las mujeres represaliadas en el franquismo, con el objetivo de recopilar testimonios, fotografías y todo tipo de material, que verá la luz próximamente en una publicación para dar a conocer cómo vivieron las mujeres la guerra y la dictadura de 1936.

Memoria histórica

La investigación llevada a cabo por Zuloaga es solo una parte del importante proyecto emprendido por el Ayuntamiento y Aranzadi con el propósito de recuperar la memoria histórica de las personas represaliadas. De esta forma, el consistorio continúa investigando el periodo comprendido entre 1959 y 1978.