Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Azkoitia

Charla este jueves sobre las mujeres represaliadas por el franquismo en Elkargunea

E. A.

Azkoitia.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

El 50 aniversario de la muerte de Franco, este jueves 20 de noviembre, servirá de marco para una charla en Elkargunea, a partir de las 18.00. La historiadora azkoitiarra y miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi Jone Zuloaga Muxika tratará sobre las mujeres represaliadas en el franquismo en un acto organizado por el área de Igualdal del ayuntamiento.

Zuloaga leva a cabo una investigación de la mano de Aranzadi a raíz de un convenio con el ayuntamiento sobre las mujeres represaliadas en el franquismo, con el objetivo de recopilar testimonios, fotografías y todo tipo de material, que verá la luz próximamente en una publicación para dar a conocer cómo vivieron las mujeres la guerra y la dictadura de 1936.

Memoria histórica

La investigación llevada a cabo por Zuloaga es solo una parte del importante proyecto emprendido por el Ayuntamiento y Aranzadi con el propósito de recuperar la memoria histórica de las personas represaliadas. De esta forma, el consistorio continúa investigando el periodo comprendido entre 1959 y 1978.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Charla este jueves sobre las mujeres represaliadas por el franquismo en Elkargunea