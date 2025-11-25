Charla para abordar el tema del bullying, esta tarde en Elkargunea

S. U. AZKOITIA. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

El Ayuntamiento y Jaso burue! han organizado una charla para abordar el tema del bullying. La cita será esta tarde, a partir de las 18.00 horas en Elkargunea.

Bajo el título 'Bullyingari aurre egin. Isiltasunaren legea hautsiz' ('Combatir el bullying. Rompiendo la ley del silencio'), la charla será impartida por Iñaki Zubizarreta. Zubizarreta es divulgador y activista en la detección y prevención del acoso escolar y de la violencia en las aulas.

Él mismo sufrió bullying en la infancia y a partir de su propia experiencia, trabaja para ayudar a niñas y a niños con problemas de acoso, concienciando de que se puede salir teniendo las herramientas adecuadas.

Define al bullying como «ese monstruo con cara de niño que destroza infancias, marca vidas, y en los casos más extremos, llega a provocar que niños y niñas de corta edad atenten contra sí mismos por no querer sufrir más». La charla será en castellano.