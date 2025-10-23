Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de archivo de una de las fiestas solidarias de Floreaga Ikastetxea.

Azkoitia

Bocados de solidaridad este sábado con Floreaga Ikastetxea

La localidad se cita una vez más con la inicitiva del pintxo solidario y tienda de segunda mano organizada por la ONG Juventud y Desarrollo

Eli Aizpuru

Azkoitia

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

Azkoitia tiene este sábado día 25 por la mañana una cita con el pintxo solidario que cada año organiza la ONG Juventud y Desarrollo ... con el objetivo de recaudar fondos para los proyectos que los salesianos desarrollan con los niños de la calle en Cotonou, en Benin, África.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

