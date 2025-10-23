Bocados de solidaridad este sábado con Floreaga Ikastetxea

Azkoitia tiene este sábado día 25 por la mañana una cita con el pintxo solidario que cada año organiza la ONG Juventud y Desarrollo ... con el objetivo de recaudar fondos para los proyectos que los salesianos desarrollan con los niños de la calle en Cotonou, en Benin, África.

Un año más, la ciudadanía azkoitiarra hará gala de su cooperación y participación en diversas actividades destinadas a ayudar a los más necesitados. El Grupo de Solidaridad de Floreaga Ikastetxea llevará de nuevo a las calles su ya tradicional iniciativa.

Colaboración ciudadana

Para hacer posible esta actividad, el Grupo de Solidaridad anima a los vecinos a colaborar elaborando pintxos, tortillas, bizcochos, postres u otras propuestas culinarias, que podrán entregarse en Kontzejupe el mismo sábado entre las 9.30 y las 10.30 horas.

La tienda de segunda mano contará igualmente con artículos donados por los propios vecinos, contribuyendo así a una causa común.

Este día especial contará también con la colaboración de las sociedades gastronómicas, carniceros, panaderos y bares de Azkoitia, a quienes los organizadores agradecen de antemano su generosa disposición.

El Grupo de Solidaridad quiere expresar, además, su agradecimiento por la valiosa ayuda recibida en los proyectos desarrollados junto a la ONG Jóvenes y Desarrollo (Gazteak eta Garapena). Todo el dinero recaudado se destinará a apoyar los proyectos misioneros de los Salesianos en favor de los niños de la calle.

Misiones Salesianas es una entidad religiosa cristiana, perteneciente a la Congregación Salesiana cuya misión es fortalecer y acompañar la actividad misionera de promoción, protección y educación de la infancia y juventud para favorecer su desarrollo integral, con especial atención a los más vulnerables en los países empobrecidos, promoviendo el compromiso solidario de las personas con el fin de hacerlas copartícipes de la misión y generar cambios para transformar la sociedad.