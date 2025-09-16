Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iazko Bizenta Mogel ipuin sariketako irabazleak, epaimahaikideak eta udal arduradunak. E.A.

Azkoitia

Bizenta Mogel ipuin lehiaketako lanak aurkezteko epea zabalik da

Hemezortzi urtetik gorakoek bakarrik aurkeztu ahal izango dituzte lanak eta horretarako azken eguna urriaren 31 izango da

Eli Aizpuru

Azkoitia.

Asteartea, 16 iraila 2025, 20:26

Azkoitiko Udalak 44. Bizenta Mogel Ipuin Lehiaketa abian jarri du eta dagoeneko kaleratu ditu aurtengo edizioa arautuko duten oinarriak. Urtero legez, lehiaketa honek euskaraz idatzi zuen lehen emakume idazlea izan zen Bizenta Mogelen memoria bizirik mantentzea du helburu, haren ekarpena gogoratuz eta aldi berean literatura, euskara eta berdintasuna sustatuz. Aurten ere, parte hartzaileek euren sormen-literaturaz goza-tzeko aukera izango dute, eta ipuinen bidez euskara eta idazketa landu eta zabalduko dira. Lanak aurkezteko azken eguna urriaren 31 izango da, beraz, idazleek hil horretako azken egunera arte izango dute euren lanak prestatu eta bidaltzeko aukera.

Aurkeztutako ipuinak Yolanda Larrañaga, Iñigo Antsorregi eta Juan Luis Zabala epaimahaikideek baloratuko dituzte. Hirurak literatura arloan esperientzia handikoak dira, eta eurei egokituko zaie aurkeztutako lanen irakurketa eta azterketa egitea, eta azkenik, irabazleen izenak erabaki-tzeko ardura hartzea. Epaimahaiaren azken erabakia 2026ko urtarrilaren 17an emango da ezagutzera, eta egun horretan jakinaraziko dira sarituak nortzuk izango diren.

Lehiaketaren oinarriak argi eta zehatz daude jasota. Batetik, parte hartzeko adin-muga ezarri da: hemezortzi urtetik gorakoek bakarrik aurkeztu ahal izango dituzte lanak. Bestetik, ipuinek euskaraz idatziak izan behar dute, eta luzerari dagokionez, gutxienez lau orrialdekoak eta gehienez hamar orrialdekoak izan beharko dira. Lanak orriaren alde bakarrean idatzita aurkeztu behar dira, eta tarte bikoitza erabili beharko da irakurketa eta ebaluazioa errazteko. Halaber, ipuinak originalak izan behar dira, hau da, inon argitaratu gabeak eta aurretik saritu gabeak.

Aurkezpena eta sariak

Aurkezteko moduak ere badu bere araudia: ipuinak gaitzizen batekin izenpetu beharko dira, eta horrekin batera, gaitzizen bera daraman kartazal itxi batean egilearen datu pertsonalak zehaztu beharko dira. Bidalketak honako helbidera egin beharko dira: Azkoitiko Udala, Herriko enparantza z/g, 20720 Azkoitia.

Sariei dagokienez, aurten ere hiru sari banatuko dira. Lehenengo saria jasotzen duenak 700 euro eta oroigarria eskuratuko ditu. Bigarren saridunak 500 euro eta oroigarria irabaziko ditu, eta hirugarren saridunak, berriz, 400 euro eta oroigarria. Horrenbestez, Udalak sarien bidez parte hartzaileek egiten duten ahalegina eta euskarazko literaturari egiten dioten ekarpena aitortu eta saritu nahi ditu.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  3. 3 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  4. 4 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  5. 5 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  6. 6

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  9. 9

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  10. 10 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bizenta Mogel ipuin lehiaketako lanak aurkezteko epea zabalik da

Bizenta Mogel ipuin lehiaketako lanak aurkezteko epea zabalik da