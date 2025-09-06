Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hainbat mendizale maiatzean Pirinioetara egindako irteeran. ANAITASUNAM.B.

Azkoitia

Bihar irekiko da Anaitasunak antolatutako Pirinioetarako irteeran izena emateko epea

Hilaren 27an eta 28an egingo da eta apuntatzeko azken eguna hilaren 19a izango da

Sara Utrera

AZKOITIA.

Larunbata, 6 iraila 2025, 20:49

Bihar irekiko da Anaitasuna Mendi Bazkunak antolatutako Pirinioetarako irteeran izena emateko epea.

Oraingo honetan, Candanchura egingo dute irteera, irailaren 27an eta 28an. Lehenengo egunean taldeak Chemin de la Mature eta Astunera joko dute, 20 kilometro inguruko ibilbidea egingo du, 2.000 metroko desnibel positiboarekin. Bigarren egunean Ibon de Estanesera joango dira, 730 metroko desnibel positiboa duen 13 kilometroko ibilbidea. Azkoititik irteera goizeko 06:00etan izango da liburutegi aurretik.

Izena emateko epea bihartik hilaren 19ra arte egongo da zabalik. Anaitasuna M.B.-ko bazkideek 60 euro ordaindu beharko dituzte, eta bazkide ez direnek, berriz, 70 euro. Prezioan autoz egindako bidaia, afaria, gaua eta gosaria sartzen dira.

Izena eman nahi dutenek elkartearen sare sozialetan aurkituko duten QR kodearen bidez eman dezakete izena, edota bestela https://sites.google.com/view/anaitasunamb/inicio atarian aurkituko duten estekaren bidez aukituko duten galdetegia betez.

Parte hartu ahal izateko federatuta egon behar dela gogorarazi dute, eta adin txikikoen kasuan arduradun batekin joan beharko dute.

Hilak 19an Betelura

Bestalde, aurretik, irailaren 19an, Gure Txokuk Ezautzen ekimenaren barruan, Betelura irteera egingo dute. «Amezketatik hasi eta Beteluraino, Aralar ingurua ezagutu eta bainu eder batekin amaitzeko aukerarekin», azaldu dute antolatzaileek.

Ibilbidea 25 kilometrokoa izango da, 1.700 metroko desnibel positiboarekin. Irteera goizeko 07:00etan izango da liburutegiaren paretik. Bakoitzak bere janaria eraman beharko du. Itzulera ordua, berriz, 17:00etan izango dela aurreikusi dute. Kasu honetan, plazak beteta daude dagoeneko.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  5. 5

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  6. 6 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  7. 7

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  8. 8 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  9. 9

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bihar irekiko da Anaitasunak antolatutako Pirinioetarako irteeran izena emateko epea

Bihar irekiko da Anaitasunak antolatutako Pirinioetarako irteeran izena emateko epea