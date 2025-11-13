Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iazko helduen lasterketa San Martingo ermitara bidean. E.A.

Azkoitia

Bertso afaria, mendi lasterketa, musa edo ume jolasak, sanmartinetako menuan

Ostiraletik igandera bitartean San Martin jaiak ospatuko dituzte izen bereko auzoan eta egitarau oparoa prestatu dute

Eli Aizpuru

Azkoitia

Osteguna, 13 azaroa 2025, 20:15

Comenta

San Martin auzoa jaietan murgilduko da asteburuan. Ostiraletik, igandera bitartean askotariko ekitaldiak antolatu dituzte elkarlanean Ardatz eta Mikologia elkarteek. Hasteko, bertso afaria izango da gaur Ardatz elkartean. 21:00etan. Amets Arzallus eta Jon Maia izango dira bertan.

Bihar, azaroak 15, kirola izango da protagonista. Goizaldean egingo dute X. San Martin mendi lasterketa eta aurtengoan berrikuntzak izango dira. Izan ere, helduen eta umeen korrikaldiez gain, gaztetxoena antolatu dute, hau da, 16 urtez azpikoena. Antolatzaileen esanetan, gaztetxoen proban jende pilaketa sahiestea nahi da. Hala ere, «zentzuz» jokatzeko eskatzen dute eta proba aukeratzekorakoan bakoitzak bere gaitasunak «ondo neurtzeko». Izan ere, «ibilbidea gogorra ez bada ere, mendi lasterketa da eta bere zailtasunak ditu», azaldu dute. Honela, 10:00etan, 16 urtetik beherakoentzako 4 kilometroko eta 180 metro positiboko lasterketa izango da.

Goizeko 10:40ean, umeen korrikaldia izango da. 10:50erako amaituta beharko dute probek, 11:00etan, lasterketa nagusia hasiko baita. 9 km eta 450 metro positiboko desnibela izango ditu.

Helduen proban parte hartu ahal izateko, izen-emateak 10:00etan egin beharko dira Mikologia Elkartean. Diziplina ezberdinetarako sailkapenak izango dira, eta sariak banatuko dira emakumezko, gizonezko eta bikote mistoen kategorietan. Banaka lehiatzeko asmoa dutenek 15 euro ordaindu beharko dute, eta bikote mistoek, 30 euro. Parte-hartzaileen artean zozketa ere egingo da. Dutxak kiroldegian izango dira, eta helmugan hamaiketakoa eskainiko dute.

Gaztetxoen eta haurren lasterketetan parte hartzeko, aldiz, ez da aurrez inskripziorik egin beharko. Nahikoa izango dute lasterketa hasi baino minutu batzuk lehenago irteera puntura ager-tzearekin.

Arratsaldean, 16:00etan, Mus txapelketa jokatuko dute Ardatz Elkartean. Bikoteek 15:00etan izena eman beharko dute (25 euro). Azkenik, igandean, trikitilarien erromeria egingo da, eta bertaratzen direnek haragi egosia, txorixoa eta salda izango dituzte Ardatz elkartean bertan. Arratsaldean, 16:00etan, umeentzako jolasak antolatuko dituzte, eta horiekin emango zaie amaiera jaiei.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bertso afaria, mendi lasterketa, musa edo ume jolasak, sanmartinetako menuan

Bertso afaria, mendi lasterketa, musa edo ume jolasak, sanmartinetako menuan