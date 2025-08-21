Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de esta jornada
Belamendi manta eta txapelarekin.

Azkoitia

Belamendi probazaleen idiek irabazi dute aurtengo Andremari Idi Dema Saria

Bigarren postua Billabasorentzat izan zen eta hirugarrena Elorrietarentzat

Sara Utrera

Sara Utrera

Osteguna, 21 abuztua 2025, 20:31

Belamendiren idiek irabazi dute Azkoitiko Probazale Elkarteak antolatutako XV. Andremari Idi Dema Saria. Saria astelehen eta astearte gauetan jokatu zen, Azkoitiko probalekuan, Gurean, eta sei probazalek hartu zuten parte: Igeldo (Ezkio), Elorreta (Laukiz), Zumeltxu (Zamudio), I.Lopategi (Birle), Billabaso (Maruri), eta Belamendi (Errezil). Parte-hartzaileek 1.800 gramoko Diva harria erabili behar izan zuten.

Astelehen gauean jokatu zuten proba lehen hiru parte hartzaileek, eta Elorrietaren idien lana izan zen onena 36 plaza eta 2,48 metro osatuz, 49,5 kiloko gainkargarekin. Unai Elorrietak eta Iñaki Urrutiak egin zituzten itzain lanak, eta Jon Elgezabal izan zen erlojeroa.

Lehen jardunaliko bigarren postua Zumetxuren idiek lortu zuten; 32 plaza osatuz 3 kiloko gainkargarekin. Ander Tubilla eta Iñaki Urrutia aritu ziren itzain lanetan eta J.Antonio Sistiaga erlojero bezala. Hirugarren egin zuten Igeldoren Idiek, 28 plaza, lau zinta eta 2,19 metrorekin. Idiek 9 kiloko gainkarga eraman behar izan zuten. Eta kasu honetan, Galder Bolañok eta Asier Zubillagak egin zituzten itzain lanak eta J.M. Etxeberriak, berriz, erlojero lanak.

Hurrengo egunean, Belamendiren idiek bigarren jardunaldiko eta txapelketako markarik onena egin zuten, 38 plaza osatuz, 67,5 kiloko gainkargarekin. Axier Alegria eta Iñaki Urrutia aritu ziren itzain eta Jon Erkiaga erlojero.

Gaueko bigarrenak Billabasoren idiak izan ziren, irabazlea baino plaza bat gutxiagorekin, 37 plaza, eta 105 kiloko gainkargarekin. Idi hauekin Ander Tubilla eta Iñaki Urrutia aritu ziren itzain, J. Antonio Sistiagak jardun zuen erlojero lanetan. Hirugarrenak izan ziren I.Lopategiren idiak 29 plazarekin. 43,5 kiloko gainkarga eraman behar izan zuten. Eta kasu honetan, Axier Alegria eta Jagoba Tubilla aritu ziren itzain eta Iñaki Lopategi erlojero.

Bi jardunaldietako emaitzekin XV. Andremari Idi Dema Sariaren sailkapena honela geratu zen: 1. Belamendi, 2. Billabaso, 3. Elorrieta, 4. Zumeltxu, 5. Lopategi eta 6. Igeldo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  4. 4 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  5. 5 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era»
  6. 6 Un cliente se sorprende por el precio de una cerveza y una coca-cola al ver el ticket: «En ningún sitio te cobran lo mismo»
  7. 7 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  8. 8 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  9. 9

    «El método de marcaje de domicilios se ha extendido a todo tipo de delincuentes»
  10. 10

    Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Belamendi probazaleen idiek irabazi dute aurtengo Andremari Idi Dema Saria

Belamendi probazaleen idiek irabazi dute aurtengo Andremari Idi Dema Saria