Azkoitia recibe a los visitantes con un 'Ongi Etorri' de Antonio Oteiza

El apellido Oteiza posee un arraigo profundo en Azkoitia. Las raíces familiares se remontan a antepasados asentados en caseríos como Kalparsoro y Olabazeta, lugares ... que marcaron la identidad y la memoria de la familia. Desde ese origen, los Oteiza han mantenido una presencia constante en la historia del municipio.

Ese arraigo familiar se ha vuelto especialmente significativo gracias a figuras como Jorge y Antonio Oteiza. Sus trayectorias artísticas han proyectado el nombre de Azkoitia mucho más allá de sus fronteras. Ambos hermanos, pese a sus caminos distintos, reivindicaron siempre sus raíces azkoitiarras, que consideraban fuente de inspiración y de pertenencia. En reconocimiento a ese vínculo, Azkoitia ha acogido su obra, su legado y su memoria, manteniendo vivo el lazo entre el apellido Oteiza y la localidad.

Así, el apellido Oteiza no solo identifica a una familia, sino que forma parte del patrimonio cultural y emocional de Azkoitia. Así lo corrobora el último acto que ha tenido lugar este mismo fin de semana. La alcaldesa Ana Azkoitia junto con la presencia de familiares, de una representación de la orden de hermanos capuchinos, de representantes municipales, de la Fundación Antonio Oteiza, de exalcaldes, de amigos como es el caso de los artistas Vicente Molina y Carlos Ciriza, y de numerosos vecinos y vecinas, ha inaugurado una obra el artista denominada 'Ongi Etorri' que en adelante, será la bienvenida de todas a quellas personas que accedan a la localidad por Julio Urkixo. «Un pueblo que da la bienvenida es siempre un pueblo generoso, abierto y hospitalario, y Azkoitia lo hará de la mano de Antonio Oteiza y su obra Ongi Etorri», señaló la alcaldesa durante el acto de inauguración de la obra y homenaje póstumo a su autor llevado a cabo este pasado domingo.

Antonio Oteiza (San Sebastián, 26 de junio de 1926-Madrid, 4 de agosto de 2025) fue un escultor, pintor y fraile capuchino. Se trata de un artista que ha transformado el arte sacro. Donó la obra 'Ongo etorri' al pueblo de Azkoitia con motivo del 700 aniversario de la Carta-Puebla.

Dedicó gran parte de su vida al arte religioso, especialmente tras su experiencia como misionero. Parte de su obra está expuesta en Azkoitia, concretamente en el palacio Intsausti. La nueva escultura, realizada en bronce, se une ahora al legado de los Oteiza en Azkoitia y fortalece la identidad cultural del pueblo.