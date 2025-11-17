Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sahatsa Dantza Taldea y Txalkor Txistulari Taldea se encargaron de poner el broche final al acto con un Zortziko de honor.

Azkoitia

Azkoitia recibe a los visitantes con un 'Ongi Etorri' de Antonio Oteiza

Una escultura del artista con claro arraigo en Azkoitia presidirá la entrada a la localidad por Julio Urkixo, junto al palacio Intsausti

Eli Aizpuru

Azkoitia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:03

El apellido Oteiza posee un arraigo profundo en Azkoitia. Las raíces familiares se remontan a antepasados asentados en caseríos como Kalparsoro y Olabazeta, lugares ... que marcaron la identidad y la memoria de la familia. Desde ese origen, los Oteiza han mantenido una presencia constante en la historia del municipio.

