Antton Telleria presentará 'Ninini' el 21 de noviembre.

Azkoitia

Azkoitia presenta una repleta y ambiciosa agenda cultural este otoño

A partir del próximo 20 de septiembre y hasta noviembre Baztartxo contará con numerosos espectáculos teatrales además de un concierto

Eli Aizpuru

Azkoitia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:46

Azkoitia ha dado a conocer su agenda cultural de otoño, un programa diverso y atractivo que promete llenar de vida el Teatro Baztartxo hasta finales ... de noviembre. Con especial protagonismo del teatro, pero también con un espacio reservado para la música, la programación refleja la firme apuesta del municipio por acercar la cultura a todos los públicos.

