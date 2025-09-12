Azkoitia presenta una repleta y ambiciosa agenda cultural este otoño

AzkoitiaAzkoitia presenta una repleta y ambiciosa agenda cultural este otoño
A partir del próximo 20 de septiembre y hasta noviembre Baztartxo contará con numerosos espectáculos teatrales además de un concierto
Azkoitia
Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:46
Azkoitia ha dado a conocer su agenda cultural de otoño, un programa diverso y atractivo que promete llenar de vida el Teatro Baztartxo hasta finales ... de noviembre. Con especial protagonismo del teatro, pero también con un espacio reservado para la música, la programación refleja la firme apuesta del municipio por acercar la cultura a todos los públicos.
Las entradas ya están disponibles a través de www.azkoitia.eus/agenda y www.entradium.com, y quienes lo prefieran también podrán adquirirlas en la taquilla del teatro.
El telón se alzará el 20 de septiembre con 'Itzulera', de la compañía Dejabu, definida como una road movie «escénica, irreverente y psicodélica», que se crea y representa en directo ante los espectadores. La cita continuará el 28 de septiembre con 'Elara, bidaia bat izarretara', de Mar Mar Teatroa, una obra recomendada a partir de los tres años que invita a reflexionar sobre el sentido de la vida a través de un emocionante viaje espacial.
En octubre llegarán dos propuestas muy esperadas: el día 11, Txalo Produkzioak presentará la comedia 'Amak', en la que cuatro mujeres atrapadas en una sala de espera escolar descubrirán los claroscuros de la maternidad en una hilarante terapia improvisada; y el día 18, Logela Multimedia sorprenderá al público infantil con 'Semaforoa', un espectáculo innovador que combina teatro, video-animación, interacción y música, recomendado para mayores de cuatro años.
La programación teatral culminará el 21 de noviembre con el segundo monólogo de Antton Telleria, 'Ninini', un espectáculo cargado de humor e ironía que, en palabras de su autor, es una oda a la egolatría y, al mismo tiempo, un ejercicio de honestidad.
Concierto de txistu
La música también ocupará un lugar destacado en la agenda. El 4 de octubre, el prestigioso txistulari Garikoitz Mendizabal ofrecerá un concierto muy especial, acompañado por Txalkor Txistulari Taldea y la Banda de Música de Azkoitia. La entrada será gratuita, aunque será necesario reservar plaza a través de www.entradium.com o en la taquilla del teatro.
