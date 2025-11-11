Azkoitia pone en marcha un diagnóstico sobre la realidad de las personas LGTBI+ El proceso incluirá entrevistas y sesiones abiertas para conocer las vivencias del colectivo y diseñar, a partir de ellas, un plan de acción

El Ayuntamiento de Azkoitia ha puesto en marcha un diagnóstico sobre la realidad de las personas LGTBI+. La cooperativa Hiruki Larroxa se encargará de su elaboración, y su primer paso será recoger las vivencias de las y los azkoitiarras que forman parte del colectivo LGTBI+. La iniciativa ha sido presentada esta mañana y ha contado con la presencia de la concejala de Igualdad, Mertxe Zubillaga; la técnica de Igualdad, Begoña Gorostiaga; y el miembro de Hiruki Larroxa, Egoitz Arbiol.

Según ha explicado Mertxe Zubillaga, mediante este diagnóstico el Ayuntamiento pretende acercarse a las personas LGTBI+, reconociendo la diversidad sexual y de género. «Queremos conocer sus vivencias, sentimientos, emociones y, en definitiva, las distintas —o quizá muy parecidas— realidades que viven, para orientar la mirada de la sociedad hacia la transformación, lejos del odio. No aceptamos la homofobia ni la transfobia, y eso debemos decirlo en voz alta», ha señalado la concejala de Igualdad.

En este sentido, desde el área de Igualdad del Ayuntamiento se está llevando a cabo el diagnóstico sobre la realidad de las personas LGTBI+, con el objetivo de elaborar posteriormente un plan de acción. «Seguimos defendiendo al colectivo LGTBI+. Este camino que hemos iniciado quiere dar visibilidad al colectivo y, para que todo ello sea efectivo, tenemos como objetivo diseñar el plan de acción de nuestras políticas públicas. Para ello, además de conocer las vivencias de las personas LGTBI+, también queremos conocer las actitudes y el grado de sensibilización de la ciudadanía», ha explicado Zubillaga. Todo este trabajo se desarrollará en colaboración con Hiruki Larroxa.

«Este diagnóstico tiene un objetivo claro: hacer de Azkoitia un lugar más habitable para todos... ¿Cómo? Construyendo un pueblo que respete, valore y reconozca la diversidad sexual y de género», ha explicado Egoitz Arbiol, de Hiruki Larroxa. El diagnóstico, promovido por el Ayuntamiento y desarrollado por la cooperativa, se elaborará desde una perspectiva transfeminista y participativa. «Esto no es solo una recogida técnica: es un proceso colectivo que conjuga las vivencias, los miedos, los deseos y las voces de la ciudadanía».

El diagnóstico tendrá dos líneas principales: por un lado, recoger las vivencias de las personas LGTBI+ y conocer las actitudes de la ciudadanía hacia las cuestiones relacionadas con el colectivo; y, por otro, diseñar un plan de acción basado en políticas municipales. Para ello, se realizarán entrevistas individuales y grupales, así como sesiones de trabajo abiertas a toda la ciudadanía. En la primera parte del trabajo se analizarán las percepciones hacia las personas LGTBI+, los prejuicios, el grado de LGTBI+fobia y las estrategias de supervivencia del colectivo.

Así las cosas, desde el Ayuntamiento y desde la cooperativa Hiruki Larroxa se pide la colaboración ciudadana para llevar a cabo este proceso. Las personas que formen parte del colectivo LGTBI+ y deseen participar en las entrevistas pueden contactar escribiendo a lgtbidiagnostikoa@azkoitia.eus. La intención de los promotores es realizar un mínimo de entre diez y quince entrevistas. Por ello, animan a todas las personas del colectivo a compartir sus experiencias. Según ha explicado Arbiol, las entrevistas se recogerán de forma anónima, salvo que alguien quiera ofrecer su testimonio con nombre y apellidos. Asimismo, próximamente se difundirá un cuestionario abierto.

En estos momentos, la cooperativa se encuentra inmersa en la fase de entrevistas, que dio comienzo en septiembre y se prevé que finalice en febrero. «Una vez recogidos los resultados, el siguiente paso será diseñar el plan de acción, reforzando la colaboración entre la ciudadanía y el Ayuntamiento para construir una Azkoitia libre de LGTBI+fobia», ha señalado Arbiol. Los responsables esperan poder presentar las conclusiones y el plan de acción antes del verano.

Avanzando poco a poco

Mertxe Zubillaga ha destacado en la presentación que, poco a poco, las cosas están cambiando. «A pesar de que todavía existan posturas contrarias, cada vez somos más quienes defendemos y reivindicamos la libertad de las personas LGTBI+, porque hablamos de justicia y de derechos humanos». Según la concejala de Igualdad, en Azkoitia quieren respeto, tolerancia y justicia. «No queremos dejar a nadie al margen, ni que nadie tenga que vivir ocultando su identidad u orientación sexual», ha reiterado.