Un participante en el rallysprint del pasado año durante uno de los descensos hacia Elgoibar. MIKEL ASKASIBAR

Azkoitia

Azkarate vibrará con el rugido de motores hoy en la disputa del II Rallysprint de Elgoibar

Organizada por el club Kastinparro Racing de la localidad vizcaína de Etxebarri, discurrirá sobre un recorrido de 8,65 kilómetros, con inicio en el lado de Azkoitia

Eli Aizpuru

azkoitia.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:14

Los aficionados al motor tienen una cita ineludible este sábado en la carretera que conecta las localidades de Azkoitia y Elgoibar, a través del viejo puerto de Azkarate, ya que el sinuoso tramo será escenario del II. Rallysprint de Elgoibar, clave de cara a determinar qué piloto se hará con la txapela del Campeonato de Euskadi de 2025 de la disciplina. Organizada por el club Kastinparro Racing de la localidad vizcaína de Etxebarri, será la penúltima del Campeonato Vasco de Rallysprint.

La competición discurrirá sobre un recorrido de 8,65 kilómetros, con inicio desde el lado de Azkoitia (en las inmediaciones del cruce que lleva al caserío Olaran) y final en las proximidades del cruce que sirve para acceder al barrio elgoibartarra de Sallobente-Ermuaran.

Los participantes deberán completar tres mangas cronometradas. La primera de ellas dará comienzo a las 14.00 horas; si bien la organización avisa de que la vieja carretera de Azkarate permanecerá cerrada al tráfico «entre las 13.00 y las 20.00 ».

Apalantza, favorito

En total son 42 los equipos que se han inscrito para participar en el II Rallysprint de Elgoibar, pero a falta de dos pruebas para la conclusión del campeonato (la del sábado en Elgoibar y la del día 11 de octubre en Intxorta) solo dos de ellos tienen opciones de hacerse con el título en juego.

Son Gorka Idigoras (Peugeot 208 Ra4), que lidera la clasificación con 115 puntos, y un piloto conocido en la comarca: el ganador del Campeonato de Euskadi del pasado año, el errezildarra Aitzol Apalantza (BMW M3), que suma 101 puntos y llega a la cita de Elgoibar en un buen momento tras haber ganado la anterior prueba, disputada en Aramaio.

En cuanto a la participación femenina, entre los 42 equipos solo habrá un vehículo pilotado por una mujer, Mónica Muñoz. Eso sí, en la prueba tomarán parte «unas doce mujeres ejerciendo el papel de copiloto», avanzan desde la organización.

