Asfaltan el camino entre Otarre y Atxuri con una inversión de 88.933 euros

El proyecto de mejora del camino que conecta el restaurante Otarre con el caserío Atxuri ya es una realidad. Las obras, que han supuesto una ... inversión total de 88.933,08 euros, se han ejecutado gracias a la colaboración institucional entre los Ayuntamientos de Azkoitia y Mendaro, que han financiado conjuntamente la actuación.

Este nuevo acondicionamiento se enmarca dentro del plan municipal de conservación de caminos rurales, una línea de trabajo a la que el Ayuntamiento de Azkoitia ha destinado 1.229.123 euros entre 2016 y 2025, reafirmando su apuesta por mantener en buen estado las vías de acceso a los barrios rurales.

Camino compartido

El tramo renovado da servicio a varios caseríos pertenecientes a distintos municipios: Ondarroa, Arozpide y Larrazkandazpikoa pertenecen a Azkoitia y Atxuri y Pagaolatza, a Mendaro. A ellos se une Larrazkandaberri, del término municipal de Deba. La pluralidad de usuarios ha hecho especialmente relevante el acuerdo alcanzado entre Azkoitia y Mendaro para ejecutar la obra.

Según el reparto pactado, Azkoitia ha asumido el 60% del coste, mientras que Mendaro ha financiado el 40% restante.

Durante la visita oficial al tramo renovado, la alcaldesa de Azkoitia, Ana Azkoitia, y el alcalde de Mendaro, Enetz Ezenarro, destacaron la buena sintonía entre ambos consistorios y el impacto positivo de la intervención. También estuvo presente la propietaria del caserío Atxuri, Maribel Bastida, quien expresó su agradecimiento por la mejora del vial que utiliza diariamente. A la visita acudió asimismo el concejal de Urbanismo, Imanol Arrizabalaga.

Inversión anual

El Ayuntamiento de Azkoitia mantiene desde hace años un compromiso firme con el mantenimiento de su red rural. Cada ejercicio se reserva una partida de 100.000 euros para la mejora de estos caminos, siguiendo un plan diseñado en 2016 tras un estudio técnico que evaluó el estado global de las vías.

A partir de ese análisis, las intervenciones se van priorizando anualmente, atendiendo primero aquellos puntos donde las necesidades son más urgentes. Con este tipo de actuaciones el consistorio reafirma su voluntad de seguir apoyando a los barrios y caseríos que dependen de estas infraestructuras para su actividad diaria.