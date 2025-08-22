Ana Azkoitia hace una valoración positiva de unas fiestas marcadas por las altísimas temperaturas

Sara Utrera azkoitia. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

El pasado 18 de agosto Azkoitia se despidió de las fiestas de Andramari, y ahora, la alcaldesa, Ana Azkoitia, ha realizado una valoración de éstas. La alcaldesa ha destacado que las fiestas han transcurrido «con normalidad» y que han estado marcadas por las altísimas temperaturas.

Asimismo, ha señalado que la nota discordante la han puesto quienes han atentado contra la libertad de las mujeres y quienes se han dedicado a hacer pintadas. «Desgraciadamente, ha habido dos casos de violencia sexista que han enturbiado las fiestas. Nuestra más rotunda condena ante este tipo de sucesos. Tolerancia cero». También ha considerado «inaceptable» la cantidad de pintadas que aparecieron la mañana de día 19. «Es un ataque y una falta de respeto a toda la ciudadanía hacer pintadas en marquesinas, contenedores o fachadas. Esas no son maneras ni de reivindicar ni expresar nada, sino de causar daños sin otro fin». La policía municipal está investigando la autoría de los hechos.

Por lo demás, según la alcaldesa durante las fiestas «ha reinado el buen ambiente y las actividades programadas han sido un éxito, como el chupinazo, los conciertos, las actuaciones callejeras, la proyección de los cortometrajes que llenó la plaza hasta los topes, el homenaje a las mujeres y hombres que cumplen 90 años, o la comida popular del día 18 en la que participaron 1.400 personas».

Ola de calor

Los Andramaris de este año serán recordados por el calor. La alerta naranja por temperaturas extremas se extendió del día 15 al 17. «Adoptamos medidas que ayudaron a sobrellevar mejor la situación, pero no era tarea sencilla. Por ejemplo, los días en los que se disputaron partidos de pelota repartimos botellas de agua gratis y colocamos ventiladores, pero al final, a pesar de los abanicos, todos sufrimos por el calor, al igual que en Elkargunea, en la comida-homenaje a las personas nonagenarias, donde nos reunimos 250 personas. Los ventiladores y el climatizador de la sala no fueron suficientes. Lo importante es que no ha habido ningún incidente por las altas temperaturas».

El calor dio paso a las precipitaciones por lo que los vecinos tuvieron que degustar la paella en la plaza del mercado y los pórticos para evitar mojarse. «Han sido días repletos de actividades en los que, quien ha querido ha podido divertirse. Espero que los Andramaris hayan dejado buen sabor de boca a toda la gente que se ha sumado a la fiesta», señala Ana Azkoitia.

El Ayuntamiento hará una valoración más exhaustiva en septiembre, para corregir los posibles errores que haya podido haber tanto desde el punto de vista de la logística, la operatividad o la programación para implementar las novedades o mejoras posibles.

Asimismo, el Ayuntamiento agradece a todas las personas, entidades y asociaciones por su aportación a la fiesta y al municipio. «Además del Ayuntamiento, son muchas las partes implicadas para que todo salga bien, y hay que poner en valor su trabajo y mostrar nuestro más sincero agradecimiento», ha concluido la primera edil.