Ados Pilotaren Lau eta Erdiko Txapelketako final laurdenak jokatuko dira bihar Gurean

AzkoitiaAdos Pilotaren Lau eta Erdiko Txapelketako final laurdenak jokatuko dira bihar Gurean
Finalerdiak abenduaren 14an izango dira, eta finala, abenduaren 20an, partidu guztiak Azkoitian jokatuko dira
S. U.
AZKOITIA.
Osteguna, 4 abendua 2025, 19:49
Ados Pilotaren Lau eta Erdiko Txapelketaren final laurdenetako, finalerdietako eta finaleko partidak Azkoitian jokatuko dira, Gurea pilotalekuan.
Final laurdenetako partidak bihar, abenduaren 6an, izango dira arratsaldeko 17:00etatik aurrera. Iturriaga-Agirre, Mendiburu-Larramendi, Oskoz-Mujika eta Barrokal-Aranburu izango dira lehian.
Finalerdiak abenduaren 14an goizeko 11:30ean jokatuko dira, eta finala, hilaren 20an,18:00etan izango da.
Ados Pilotak lehendabizikoz antolatu du Lau eta Erdiko Txapelketa. Orain arteko saioak Olaberrian izan dira eta fase erabakiorra Azkoitian ospatuko da.
Partiduak, ohi bezala, Ados Pilotaren YouTubeko kanalean jarraitzeko aukera ere eskainiko da.