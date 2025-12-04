Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lau eta Erdiko Txapelketako final laurdenak bihar jokatuko dira.

Azkoitia

Ados Pilotaren Lau eta Erdiko Txapelketako final laurdenak jokatuko dira bihar Gurean

Finalerdiak abenduaren 14an izango dira, eta finala, abenduaren 20an, partidu guztiak Azkoitian jokatuko dira

S. U.

AZKOITIA.

Osteguna, 4 abendua 2025, 19:49

Comenta

Ados Pilotaren Lau eta Erdiko Txapelketaren final laurdenetako, finalerdietako eta finaleko partidak Azkoitian jokatuko dira, Gurea pilotalekuan.

Final laurdenetako partidak bihar, abenduaren 6an, izango dira arratsaldeko 17:00etatik aurrera. Iturriaga-Agirre, Mendiburu-Larramendi, Oskoz-Mujika eta Barrokal-Aranburu izango dira lehian.

Finalerdiak abenduaren 14an goizeko 11:30ean jokatuko dira, eta finala, hilaren 20an,18:00etan izango da.

Ados Pilotak lehendabizikoz antolatu du Lau eta Erdiko Txapelketa. Orain arteko saioak Olaberrian izan dira eta fase erabakiorra Azkoitian ospatuko da.

Partiduak, ohi bezala, Ados Pilotaren YouTubeko kanalean jarraitzeko aukera ere eskainiko da.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  4. 4 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  8. 8

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  9. 9 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  10. 10

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ados Pilotaren Lau eta Erdiko Txapelketako final laurdenak jokatuko dira bihar Gurean

Ados Pilotaren Lau eta Erdiko Txapelketako final laurdenak jokatuko dira bihar Gurean