Coronación de la Virgen de Urrategi en 1950.

Azkoitia

Acto de homenaje por el 75 aniversario de la coronación de la Virgen de Urrategi, este domingo

Sara Utrera

Sara Utrera

Azkoitia

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:50

El pasado 17 de septiembre se conmemoró el 75 aniversario de la coronación de la Virgen de Urrategi y de su nombramiento como patrona de esta localidad. El obispo de Gipuzkoa, Jaume Font i Andreu, y el obispo de Santander, el azkoitiarra José Egino Treku, fueron los encargados de poner la corona en 1950 a la imagen de la Virgen en un altar colocado en el centro de la plaza del pueblo. Se calculó que la celebración de la coronación, que se celebró en el altar erigido en la Herriko Plaza (entonces Plaza 20 de Septiembre), congregó a alrededor de 15.000 personas.

El pasado 21 de septiembre se celebró una eucaristía en la ermita de Urrategi para celebrar las bodas de diamante de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de Urrategi. Y mañana, 19 de octubre, se realizará una nueva celebración para conmemorar el 75 aniversario, organizado por el grupo parroquial del pueblo.

El acto de homenaje a la Virgen de Urrategui comenzará a las 11.00 con el aurresku de los dantzaris y el canto de 'Maria sortu zinan' en la plaza del pueblo, seguida de una procesión a la parroquia junto a la banda de música municipal. El acto contará con D. Fernando Prado, Obispo de la Diócesis, quien realizará un rezo antes de partir a la iglesia.

En la parroquia se realizará una ofrenda floral a la Virgen y bailes, asimismo, se cantará la pieza 'Ama Birjinaren edertasuna'. Posteriormente, el párroco Félix Azurmendi y el Obispo Fernando Prado oficiarán la misa.

