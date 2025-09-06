Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las clases se imparten en el Palacio Gaztanenea. UDALA

Azkoitia

Abierto el plazo de matriculación en la Escuela Oficial de Idiomas hasta el 16 de septiembre

Se ofrecen cursos de inglés y francés en el Palacio Gaztanenea. La primera adjudicación de plaza se dará a conocer el 26 de septiembre

S.U.

AZKOITIA.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:49

La Escuela Oficial de Idiomas tiene abierto el plazo de matrícula hasta el próximo 16 de septiembre. Las solicitudes se deberán realizar online a través de la plataforma Ikasgunea y la primera adjudicación de plaza se dará a conocer el 26 de septiembre.

Durante el curso 2025-26, en las aulas de Azkoitia, ubicadas en el Palacio Gaztanenea, se impartirán clases de inglés y de francés.

Respecto al inglés, se impartirán los niveles B1, B2.1, B2.2 y C1. En los dos primeros habrá un grupo por nivel, mientras que en el resto, se formarán dos, uno de ellos semipresencial.

En el caso del francés, se impartirán A1, A2 y B1. Se formará un grupo por cada nivel.

En el sitio web de la Escuela Oficial de Idiomas de Eibar se puede acceder a información complementaria.

La matriculación consta de varias fases. A partir del 17 de septiembre se abrirá una segunda fase de matriculación para ofertar las plazas que queden libres. El precio de todo el curso es de 72,36 euros, e incluye dos convocatorias de examen.

Para más información: https://www.euskadi.eus/ensenanzas-de-idiomas-matricula-oficial/web01-a3hheoi/es/.

