Azkoitia

Abierto el plazo de inscripción al Programa Hazilan +

Las personas participantes recibirán una beca de 9 euros diarios en función de la asistencia al programa

Sara Utrera

aZKOITIA.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50

Bajo la coordinación de Iraurgi Berritzen, en la segunda quincena de diciembre se pondrá en marcha una nueva edición del programa Hazllan+, la cual estará dirigida a personas en desempleo con estudios medios o superiores.

La principal novedad de la edición de 2025 es que las personas participantes recibirán una beca de 9 euros diarios en función de la asistencia al programa. «Con esta medida se pretende impulsar la participación e implicación de las personas participantes», han explicado desde Iraurgi Berritzen.

La estructura del programa estará repartida en tres fases: Aktibatu, Formación Trasnsversal y Kokatu. En Aktibatu, y mediante la técnica de Coaching, se trabajarán las competencias personales y profesionales necesarias para la inserción laboral en sesiones grupales (Osatu).

Mejorar la empleabilidad

Mediante la formación transversal se trabajará la marca personal y otras competencias complementarias para reforzar el perfil profesional. Y en la fase Kokatu, se realizarán prácticas remuneradas en empresas de la zona, en un periodo de entre 2 y 9 meses.

El objetivo del programa Hazilan es «mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso al mercado labora»l. Se trata de un programa cofinanciado en un 40% por el Fondo Social Europeo.

Las personas interesadas en inscribirse o recibir más información del programa Hazilan pueden contactar escribiendo un email al correo electrónico: sfernandez@iraurgiberritzen.eus o llamando al siguiente número de teléfono: 688.873589 y preguntar por Sandra.

Más información sobre la oferta de empleo y formación en la comarca: https://iraurgiberritzen.eus/es/oferta-de-empleo-y-formacion-de-la-comarca-74/.

