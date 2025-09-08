S. U. AZKOITIA. Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54 Comenta Compartir

Ya está abierto el plazo de inscripción para aprender euskera en el Euskaltegi AEK de Azkoitia, bajo el lema 'Aprende y vive el euskera cómodamente'. Las personas interesadas en recibir clases de euskera podrán hacerlo en Kultur Etxea (Herriko plaza). La matriculación estará abierta hasta el 25 de septiembre.

El curso está financiado al 100%. El Ayuntamiento de Azkoitia devolverá el 100% de la matrícula a las y los alumnos que cumplan los siguientes requisitos: estar empadronado en el municipio y tener una asistencia mínima del 85%.

Por otro lado, el Gobierno Vasco ofrece subvenciones a través del HABE para el aprendizaje de euskera en AEK, subvencionando parte de la matrícula según el nivel de euskera acreditado. Las y los estudiantes que quieran obtener en el nuevo curso el nivel A1 y A2 y los jóvenes de 16-18 años que quieran el nivel C1 deberán pagar menos, además se les devolverá el dinero una vez acreditado el nivel. Asimismo, quienes deseen cursar los niveles B1 o B2 podrán recuperar el importe de la matrícula abonada a principios de curso, siempre y cuando se acredite haber alcanzado dicho nivel.

Las personas interesadas en matricularse pueden hacerlo en la oficina de AEK, en la tercera planta de Kultur Etxea, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, llamando al 943.151089 o 607.612697, o escribiendo a azkoitia@aek.eus.