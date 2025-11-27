Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Akelarre taldeko musikariak, atzean entzuleak dituztelarik.

Costa Urola

Akelarre taldeari buruzko dokumentala

Ondoren musikariekin mahai-ingurua eta luntxa,gaur iluntzean Aiako probalekuan

Antxon Etxeberria

AIA.

Osteguna, 27 azaroa 2025, 20:43

Comenta

Akelarre musika taldearen historia jaso duen dokumentala proiektatuko da gaur iluntzean, 20:00etatik aurrera, Aiako probalekuan. Ikus-entzunezko lan honen bitartez, amaierako puntua ipini dio taldeak agertokiz agertoki emandako 30 urteko etapa oparoari, egindako ibilbide emankorraren hasiera berrikusiz eta unerik adierazgarrienak gogora ekarriz.

Akelarre taldea 70eko hamarkadan sortu zen, eta ingelesezko rock abestien euskarazko bertsioak nahasten zituzten euren abestiekin. Euskal Herriko plaza gehienak alaitu eta 16 disko kaleratu ostean esan zigun agur taldeak, 2005. urtean, edo hala zirudien... Izan ere, dokumentalari esker, pantailara itzuliko zaizkigu 'Eperra', 'Akelarre', 'Torkemada', '1, 2, 3, 4 ispiluen aurrean', 'Mendian gora' eta beste hainbat klasiko.

Gaur Aian ikusiko dugun 'Marearen kontra' izenburua daraman dokumentalaren proiekzioa eta gero, taldekideekin mahai ingurua izango da, taldekideen esperientziak elkarbanatuz eta, bukatzeko, euskal parrillaren eskutik, luntxa antolatu da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  4. 4

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  7. 7

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  8. 8 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Akelarre taldeari buruzko dokumentala

Akelarre taldeari buruzko dokumentala