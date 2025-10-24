Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kirola beti presente Aian.

Costa Urola

Aiako mendi duatloia gaur arratsaldean jokatuko da

XV. Euskal Herriko Mendi duatloiaren bosgarren proba 15:30ean aterako da Andatza auzotik

A. E.

AIA.

Ostirala, 24 urria 2025, 20:59

Aiako mendi duatloia izango da gaur arrasaldean, 15:30etan, Andatza auzotik abiatuta; XV. Euskal Herriko Mendi duatloiaren aurtengo bosgarren proba da gaurkoa eta parte hartzaileek mendi bizikletaz eta korrika burutu beharko dute ibilbidea. Hasteko, 6,2 kilometrotako mendi lasterketa eta jarraian 13,2 distantzia bete beharko dute, mendi bizikletaz, 642 metroko desnibelarekin, helmuga ere Andatzan egongo delarik.

Aurten zazpi proba dira guztira Euskal Herriko Mendi Duatloien Zirkuituan. Gaurkoaren ondoren, azaroaren 1ean, Ibarrakoa jokatuko da, eta azaroaren 15ean, azkenik, Adunakoa geratuko litzateke.

