Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Fotomontaje de las viviendas que se proyectan en Arrazubi-berri.

Costa Urola

Aia Lantzen construirá cinco viviendas en el barrio de Santio Erreka

Las solicitudes se deben presentar antes del día 26

Antxon Etxeberria

AIA.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:28

Comenta

Aia Lantzen procederá a la construcción de cinco viviendas para los vecinos de Aia en el lugar donde se ubicaba el edificio denominado Arrazubi-berri, en el barrio Santio Erreka. Cada una de las viviendas rondará los 200.00 euros, pero para más información pueden contactar con el Ayuntamiento (Gozategi Plaza 1), llamando al teléfono 943 13 11 44.

Entre las condiciones para optar a estas viviendas figuran estar empadronad@ en el municipio de Aia en los últimos díez años ininterrumpidamente o en los últimos 15 años interrumpidamente, 10 años de empadronamiento; tener unos ingresos mínimos anuales de 15.000 euros y máximos de 60.000 euros; no tener ninguna otra vivienda en propiedad u en otro concepto establecido en la legislación de VPO, con anterioridad a la fecha de convocatoria. Las solicitudes deberán de presentarse en el Ayuntamiento antes del día 26.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aia Lantzen construirá cinco viviendas en el barrio de Santio Erreka

Aia Lantzen construirá cinco viviendas en el barrio de Santio Erreka