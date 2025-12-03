Aia Lantzen construirá cinco viviendas en el barrio de Santio Erreka

Antxon Etxeberria AIA. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Aia Lantzen procederá a la construcción de cinco viviendas para los vecinos de Aia en el lugar donde se ubicaba el edificio denominado Arrazubi-berri, en el barrio Santio Erreka. Cada una de las viviendas rondará los 200.00 euros, pero para más información pueden contactar con el Ayuntamiento (Gozategi Plaza 1), llamando al teléfono 943 13 11 44.

Entre las condiciones para optar a estas viviendas figuran estar empadronad@ en el municipio de Aia en los últimos díez años ininterrumpidamente o en los últimos 15 años interrumpidamente, 10 años de empadronamiento; tener unos ingresos mínimos anuales de 15.000 euros y máximos de 60.000 euros; no tener ninguna otra vivienda en propiedad u en otro concepto establecido en la legislación de VPO, con anterioridad a la fecha de convocatoria. Las solicitudes deberán de presentarse en el Ayuntamiento antes del día 26.