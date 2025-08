«Duele dejar el Giro así, sobre todo ahora que llega la montaña, sobre todo viendo las buenas sensaciones que tenía el equipo y la ... buena posición que tenía en la general», confesó Giulo Ciccone (Chieti, Italia, 1994) tras su abandono en la decimocuarta etapa del último Giro. Una caída le provocó un hematoma en el cuádriceps derecho y una lesión en la fascia, y a pesar de haber «sufrido física y mentalmente», el italiano prometió «volver más fuerte que nunca». Dos meses después, el corredor del equipo Lidl-Trek puede presumir de ser una persona de palabra porque en la primera cita tras el incidente se convirtió ayer en el vencedor de la Clásica de San Sebastián.

– ¿Qué pensó durante la subida a Murgil con los dos integrantes del UAE acechando por detrás?

– En ese momento tomé la decisión de dar todo lo que tenía dentro de mí. Más que nada porque vi que Isaac del Toro estaba cerca y Jan Christen estaba justo después. Entonces me concentré en dar el máximo que tenía dentro de mí porque consideraba que ese momento iba a ser clave en la carrera y ahora, pensándolo en frío, creo que lo ha acabado siendo.

– La carrera se seleccionó finalmente en Erlaitz, ¿la vio en peligro en ese momento?

– En parte sí, sobre todo cuando vi que en Erlaitz el equipo de Red Bull empezó a atacar muy fuerte y de forma muy agresiva. Sin embargo, simplemente me dediqué a seguir el ritmo y cuando Isaac del Toro coronó la cima intenté seguir. Después fueron pasando los kilómetros y empecé a ver que estaba generando distancia en el tramo en llano, y fue ahí cuando realmente fui consciente de que me podía llevar la carrera.

Lesión «En parte ha sido una sorpresa. No pensaba que iba a sentir estas buenas sensaciones tan rápido»

– Viene de sufrir una caída y un abandono en el Giro, ¿sabe mejor esta victoria después de haberlo pasado mal anteriormente?

– Es algo muy especial para mí. Sobre todo, como mencionas, tras la caída que sufrí en el Giro. Fue un momento muy duro para mí a nivel personal. Creo que es muy difícil mantener el nivel físico y sobre todo mental tras un accidente así, más aún cuando te das cuenta de que vas a tener que parar durante un tiempo. Sin embargo, decidí que iba a volver más fuerte y que iba a darlo todo para volver al nivel y a correr más fuerte que nunca.

– Y en dos meses ha conseguido volver y encima ganando.

– Siendo sincero, ha sido en parte una sorpresa. No por el nivel, sino porque no me esperaba ganar tan rápido en mi vuelta y sentirme tan bien encima de la bicicleta.

– ¿A quién le dedicó la victoria?

– Principalmente, me gustaría agradecer a mi equipo que siempre ha estado a mi lado, sobre todo después de todo lo que sucedió en el Giro.

– Esta vez celebró de forma más relajada que en el Tour de los Alpes, cuando le castigaron por lanzar las gafas al público.

– Sí, esta vez sí (ríe). Estuve pensando en hacer algo pero no quería estropear o ensuciar la victoria. No es que tuviese miedo a otra sanción, pero no quería volver a juntar una victoria con otra polémica.

– Después de la victoria, ¿cuál es su objetivo en la Vuelta? ¿Llega con la intención de buscar la victoria de etapa o está decidido a ir a por la general?

– Siendo totalmente sincero, mi principal objetivo es llegar a la Vuelta al igual que llegué al Giro, con ese estado físico y mental. Está claro que esta victoria me va a ayudar a llegar con más confianza. A partir de ahí, voy a vivir la carrera día a día y con el transcurso de las etapas veré si soy capaz de mantenerme en la general o si por el contrario tendré que dedicarme a ayudar al equipo.

La Vuelta «Es un orgullo que empiece en Italia. Pero mi objetivo es ir día a día y etapa a etapa»

– Hablando de la Vuelta, este año comienza en Italia, supongo que será una motivación extra para su participación…

– Totalmente. Para mí es algo muy especial que una carrera como la Vuelta dé comienzo en mi país. Por eso intentaré estar al nivel y dar lo máximo que tengo.

– Las etapa dos y tres acaban en subida, ¿cree que le pueden beneficiar?

– Hay que verlo. Es verdad que el inicio en Italia puede ser algo que juegue a mi favor, pero como he dicho antes, en todas las etapas de la Vuelta tendremos objetivos diferentes.