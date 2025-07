Remco Evenepoel pone en duda su presencia en la Clásica de Donostia tras confesar que corrió el Tour con una costilla rota y sinusitis

A. Algaba Viernes, 25 de julio 2025, 12:39 Comenta Compartir

Remco Evenepoel «se rompió» definitivamente subiendo el Tourmalet en la etapa 14 de esta edición del Tour de Francia. El belga, doble medallista olímpico y que vestía el maillot blanco de mejor joven de la ronda gala no pudo más y completamente vacío se bajó de la bicicleta y abandonó la carrera francesa. Ahora, el propio ciclista ha explicado en sus redes sociales las causas de ese desfallecimiento y abandono del Tour y sus palabras ponen en seria duda su presencia el próximo sábado 2 de agosto en San Sebastián para la Clásica.

Evenepoel confiesa que en los campeonatos belgas, apenas unos días antes de la cita francesa sufrió una fractura en una de sus costillas. «La primera semana fue bien, considerando todo. Pero en la segunda semana, el precio de todos esos esfuerzos empezó a notarse. Me estaba aguantando, pero en el fondo sabía que no estaba en mi mejor nivel. Hasta que, finalmente, mi cuerpo dijo 'basta'», confiesa el belga.

En la etapa 12, explica, su físico ya le dijo 'basta'. «Al día doce, me rompí. Pero aun así, no quería rendirme. Luché tanto como pude. Para vosotros, mis fans, quería dar hasta la última gota de lo que tenía dentro. Pero dos días después, me sentí completamente vacío. Fue entonces cuando tomé la decisión de bajarme de la bicicleta y, para colmo, los primeros signos de una infección empezaron a aparecer. Lo que comenzó como una molestia pronto se convirtió en una sinusitis aguda en los días siguientes», sigue la estrella de Soudal.

«Fue la decisión más difícil que he tomado en mucho tiempo y la más valiente. Pero fue la correcta. Por una vez, realmente escuché a mi cuerpo», añade y lanza un mensaje a los ciclistas más jóvenes: «Está bien parar, está bien sentirse cansado. Es algo humano. A veces dar un paso atrás es lo más inteligente que se puede hacer».

El belga también siembra de dudas su posible presencia en la Clásica de Donostia, en cuya prelista con el Soudal aparecía junto a Mikel Landa (quien va a participar en la Vuelta a Burgos). «Voy a tomarme un tiempo para descansar y recuperarme», añade. Por tanto habrá que ver también si participa o no en la próxima Vuelta a España o si vuelca todas sus fuerzas en los Mundiales que se disputarán en Ruanda a finales de septiembre.