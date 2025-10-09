Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del primer xenotrasplante de pulmón. He et al., 'Nature Medicine'

Realizan el primer trasplante de un hígado de cerdo a un ser humano

El paciente sobrevivió 171 días, un hito en este tipo de intervenciones

Jon Garay

Jon Garay

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:07

Comenta

Ha pasado poco más de un mes desde que científicos chinos anunciaran el primer trasplante de un pulmón de cerdo a un ser humano. ... Se hizo público el pasado 25 de agosto aunque la intervención se había llevado a cabo en mayo de 2024. Este jueves se ha conocido un xenotrasplante con otro de los órganos más complicados, el hígado. Se trata de un hombre de 71 años que ha sobrevivido 171 días, mucho más de lo habitual en esta técnica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  2. 2 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  3. 3 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  4. 4 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  5. 5 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  6. 6 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  9. 9 La administración de lotería que ha facturado 60 millones de euros anuales solamente por el nombre del pueblo en el que se ubica
  10. 10

    La Ertzaintza ha recibido ya diecisiete denuncias de familias por el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Realizan el primer trasplante de un hígado de cerdo a un ser humano

Realizan el primer trasplante de un hígado de cerdo a un ser humano