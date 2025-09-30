Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

De los 82 ovocitos, solo el 9% se desarrolló hasta la llamada etapa de blastocito, cinco días después de la fecundación. Laboratorio Mitalipov

Hito en la genética: logran óvulos fecundables a partir de células de la piel

«Se trata de una prueba de concepto que tiene como objetivo que todas las mujeres puedan tener sus propios óvulos», subrayan los autores del revolucionario trabajo

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:02

El escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke afirmó en 1962 que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada se confunde con la magia. Algo de eso ... ocurre, a ojos de los legos en genética, con un estudio científico publicado este martes en la revista 'Nature Communications'. En él se abre la posibilidad de obtener óvulos a partir de las células de la piel, una alternativa a la fecundación in vitro y otras técnicas de reproducción asistida. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado hace dos años aseguró que una de cada seis personas en el mundo sufrirá algún problema de infertilidad a lo largo de su vida.

