Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La amenaza para el planeta del 'glaciar del juicio final'

Situado en la Antártida y con un tamaño igual al de Gran Bretaña, el nivel del mar subiría 65 centímetros si se derritiera

Jon Garay
Isabel Toledo (gráficos)

Jon Garay e Isabel Toledo (gráficos)

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

A más de 7.000 kilómetros al sur de la ciudad brasileña de Belém, donde este pasado lunes comenzó la COP30, descansa su enorme mole ... el glaciar Thwaites, uno de los mayores del mundo. «A diferencia de los glaciares de montaña de los Pirineos, que son pequeños, su tamaño se 'mide' en países», dice Jesús Revuelto, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología. Efectivamente, sus dimensiones son abrumadoras. Con un ancho de 128 kilómetros, casi 200.000 kilómetros cuadrados de superficie y un grosor de dos kilómetros en algunos puntos, su tamaño es similar al de Gran Bretaña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  3. 3 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  4. 4

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  5. 5

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  6. 6 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  7. 7

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster
  8. 8

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda, además de maltratar a sus 2 hijos
  9. 9 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  10. 10

    Osakidetza detecta más de tres personas al día en riesgo de suicidio, el doble que hace tres años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La amenaza para el planeta del 'glaciar del juicio final'