Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El equipo de Maíllo, durante la excavación en la cueva de El Castillo. UNED

Los neandertales crearon grandes redes de intercambio para conseguir sílex

Arqueología ·

Los grupos que habitaron la cueva de El Castillo (Cantabria) se abastecían de piezas a más de 400 kilómetros de distancia

J. Arrieta

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:15

En el frondoso arbusto de la evolución humana, la de los neaddertales es la especie que más nos fascina, seguramente porque durante varios miles de ... años compartió espacio y tiempo con la nuestra. Desde su descubrimiento y primera descripción, a mediados del siglo XIX, antes incluso de que Darwin publicara 'El origen del aspecies', la ciencia ha ido afinando la imagen de los neandertales, que a día de hoy ya nada tiene que ver con la de los brutos cavernícolas que de ellos se tuvo al principio. Un nuevo estudio viene a enfocar todavía más el cuadro. Un equipo de investigadores, liderado por José Manuel Maíllo Fernández, profesor de Prehistoria y Arqueología de la UNED, ha descubierto que los neandertales que habitaron la cueva de El Castillo, en Cantabria, hace entre 70.000 y 45.000 años, se desplazaban o intercambiaban materiales a distancias de hasta 427 kilómetros para conseguir sílex con el que fabricar herramientas. Este hallazgo, publicado en 'Journal of Human Evolution', cambia la imagen que teníamos de los neandertales, mostrando que su territorio social y su movilidad eran mucho más extensos de lo que se creía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  4. 4 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  5. 5 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  6. 6 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  7. 7

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  8. 8

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  9. 9 La predicción de Antonio Gala que le da la razón 34 años más tarde: «Vivirán más pero no serán felices»
  10. 10

    La Asambla francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los neandertales crearon grandes redes de intercambio para conseguir sílex

Los neandertales crearon grandes redes de intercambio para conseguir sílex