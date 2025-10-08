Kitagawa, Robson y Yaghi, premio Nobel de Química 2025
El organismo les otorga esta condecoración «por el desarrollo de estructuras organometálicas»
C. P. S.
Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:53
Los científicos Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi han ganado el Premio Nobel de Química 2025 «por el desarrollo de estructuras organometálicas», informó el miércoles el organismo que otorga el premio.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información