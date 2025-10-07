Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis. Reuters

John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, premio Nobel de Física 2025

El Instituto Karolinska de Estocolmo ha comunicado la decisión por «el decubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica y la cuantificación de energía en un circuito eléctrico»

C. P. S.

Martes, 7 de octubre 2025, 11:56

El Premio Nobel de Física 2025 ha sido otorgado a John Clarke, de la Universidad de California, Michel H. Devoret, de la Universidad de Yale y la Universidad de California y John M. Martinis, de la Universidad de California, por «por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica y la cuantificación de energía en un circuito eléctrico».

En 2024 fueron premiados con el Nobel de Física John J. Hopfield, de la Universidad de Princeton (USE) y Geoffrey E. Hinton, de la Universidad de Toronto (Canadá), por «descubrimientos e inventos fundamentales que permiten el aprendizaje de máquinas y las redes neuronales artificiales».

Se han otorgado 119 Premios Nobel de Física desde 1901. No se concedió en seis ocasiones: en 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 y 1942, ya que los estatutos de la Fundación Nobel establecen que «si ninguna de las obras se considera de la importancia indicada, el dinero del premio se reservará hasta el año siguiente».

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

