Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los astronautas elegidos para la misión Artemis II. Nasa

La Nasa adelanta dos meses sus planes para la próxima misión a la Luna

Cuatro astronautas partirán hacia la Luna en febrero del año que viene, orbitarán en torno al satélite terrestre y regresarán a la Tierra

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:06

La Nasa ha anunciado este martes un cambio en el calendario de las misiones Artemis, las que deben devolver al ser humano a la Luna ... más de 50 años después. La agencia espacial norteamericana pretende adelantar en dos meses el vuelo que debe rodear el satélite terrestre con cuatro astronautas a bordo. Prevista inicialmente para abril del año que viene, pretenden que tenga lugar en febrero. Un año después, en 2027, el objetivo será más ambicioso y debería culminar en un alunizaje. «Estamos acelerando los procesos tanto como podamos», ha asegurado hoy Lakiesha Hawkins, viceadministradora interina de la institución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  6. 6

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10

    Flores y futbolistas en la resaca de Las Seis Horas de Jolie

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Nasa adelanta dos meses sus planes para la próxima misión a la Luna

La Nasa adelanta dos meses sus planes para la próxima misión a la Luna