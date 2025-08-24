Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Starship, lista para despegar por décima vez. Afp

Elon Musk lanza por décima vez su cohete gigante. ¿Volverá a explotar?

La Starship despegará por décima vez en la madrugada de este lunes. Ha explotado en cinco de las nueve pruebas anteriores

Jon Garay

Jon Garay

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:28

En la madrugada del domingo al lunes, a eso de las 2.30 horas, Elon Musk dirigirá su mirada hacia el cielo de Texas. Para ... ese momento está previsto el despegue desde la base de Boca Chica de su cohete gigante, la Starship, un coloso de 123 metros de altura que es la piedra angular de los futuros viajes a Marte y, antes, de los planes para el regreso a la Luna. Será su décima prueba de vuelo. La pregunta que todo el sector aeroespacial y el propio Musk se hacen es si volverá a explotar, tal y como ha ocurrido en cinco de los ensayos anteriores. «Apuntando al domingo», ha escrito el magnate en su cuenta de X acompañando su mensaje de unas imágenes del cohete siendo cazado al vuelo por el Mechazilla, unas enormes garras robóticas situadas junto a la rampa de lanzamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  3. 3 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  4. 4

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  5. 5 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  6. 6 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos
  7. 7

    Aeropuerto de Hondarribia: una pista tan modesta como glamurosa
  8. 8

    Mendizabal, restorán con alma de sidrería
  9. 9

    Hondarribia cumple 70 años en pleno auge y con la meta de abrir rutas a Francia, Italia y Alemania
  10. 10

    Espectacular rescate de un caballo de una sima en Aitzgorri

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Elon Musk lanza por décima vez su cohete gigante. ¿Volverá a explotar?

Elon Musk lanza por décima vez su cohete gigante. ¿Volverá a explotar?