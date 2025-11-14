Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Momento del despegue del New Glenn. Afp

Bezos adelanta a Musk en la carrera espacial

El magnate de Amazon lanzó ayer una misión a Marte, algo que no ha logrado todavía el hombre más rico del mundo

Jon Garay

Jon Garay

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:58

Hasta este jueves por la noche, el papel en la carrera espacial de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, se reducía básicamente a viajes turísticos ... para famosos y adinerados. A cambio de casi medio millón de euros -son estimaciones porque Blue Origin, su empresa espacial, no ha revelado las tarifas-, Katy Perry, Jesús Calleja o el propio multimillonario salieron al espacio. Se trataba de vuelos de unos pocos minutos en los que básicamente se trataba de que no tocaran donde no debían. Subir y bajar. Sin embargo, el éxito del lanzamiento anoche del New Glenn ha cambiado radicalmente el papel del magnate y le sitúa como gran competidor de Elon Musk en la competición por volver a la Luna y llegar a Marte.

