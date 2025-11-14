Bezos adelanta a Musk en la carrera espacial

Hasta este jueves por la noche, el papel en la carrera espacial de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, se reducía básicamente a viajes turísticos ... para famosos y adinerados. A cambio de casi medio millón de euros -son estimaciones porque Blue Origin, su empresa espacial, no ha revelado las tarifas-, Katy Perry, Jesús Calleja o el propio multimillonario salieron al espacio. Se trataba de vuelos de unos pocos minutos en los que básicamente se trataba de que no tocaran donde no debían. Subir y bajar. Sin embargo, el éxito del lanzamiento anoche del New Glenn ha cambiado radicalmente el papel del magnate y le sitúa como gran competidor de Elon Musk en la competición por volver a la Luna y llegar a Marte.

Tras dos retrasos -el domingo por el mal tiempo y el miércoles por los efectos de una tormenta solar-, el gigante de 98 metros de altura partió desde la base de Cabo Cañaveral, en Florida, a las 21.55 en hora peninsular. A bordo llevaba dos naves gemelas de la Nasa, Blue (azul) y Gold (oro), cuyo destino es el Planeta Rojo. Partirán hacia allí en noviembre del año que viene aprovechando la menor distancia entonces entre la Tierra y Marte. Mientras tanto, permanecerán en órbita estudiando el clima espacial. Una vez liberadas estas, el New Glenn, que es reutilizable como buena parte de los cohetes de nueva generación, regresó y aterrizó de forma controlada en una plataforma situada sobre el mar, una complicada y espectacular maniobra solo conseguida hasta el momento por Space X, la compañía espacial de Musk.

«Este es un día histórico para Blue Origin», declaró la vicepresidenta de Blue Origin, Ariane Cornell, durante la transmisión en vivo por internet. «¡Caramba, fue fantástico!», exclamó en X Jared Isaacman, nominado de nuevo por Trump para dirigir la Nasa tras rechazarlo hace unos meses por su estrecha relación con el hombre más rico del mundo. Incluso este felicitó al que se perfila como gran rival estelar: «¡Felicidades a Jeff Bezos y al equipo de Blue Origin!».

Los insultos de Musk

El éxito de Bezos radica en que es la primera vez que una compañía que no es Space X logra transportar este tipo de carga. Es más, ni siquiera esta había participado en una misión a Marte, el verdadero objetivo de la Starship, el cohete más grande y potente jamás construido. De hecho, el retraso en el desarrollo de esta última llevó a Sean Duffy, el administrador interino de la agencia espacial norteamericana a la espera de la confirmación del mencionado Isaacman, a abrir el plan de regreso a la Luna a otras compañías al margen de la firma de Musk.

Las intenciones de Duffy apuntaban claramente como alternativa a Bezos. El fundador de Tesla no aceptó de buen grado la decisión y puso en duda el cociente intelectual de Duffy y su capacidad para desempeñar el cargo. «¿Debería alguien cuya mayor hazaña es trepar árboles dirigir el programa espacial de Estados Unidos?», escribió Musk en X en referencia a que el también secretario de Transporte de Estados Unidos fue en su juventud campeón mundial de escalada rápida de troncos.

La rivalidad estelar entre dos de los hombres más ricos del mundo arrancó en el año 2000. Fue entonces cuando Bezos fundó Blue Origin. La respuesta de Musk llegó dos años después con Space X. La disputa no ha admitido discusión hasta ayer, cuando Bezos ha demostrado que es capaz de competir e incluso superar a su rival.